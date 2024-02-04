Як призначається пенсія за віком — Finance.ua

Як призначається пенсія за віком Вчора 19:20 — Особисті фінанси

Пенсія за віком призначається при досягненні передбаченого законом віку за наявності необхідного страхового стажу.

Про це пише Кадровик.

Усі умови призначення пенсії за віком визначено статтею 26 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Закон визначає вік для виходу на пенсію після досягнення 60, 63 або 65 років залежно від тривалості набутого страхового стажу.

Для виходу на пенсію після досягнення віку 60 років у 2024 році необхідно мати не менше 31 року страхового стажу.

Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.

Якщо людина, якій виповнилося 60 років у 2024 році, має менше 31 року необхідного страхового стажу, вона матиме право на призначення пенсії після досягнення віку 63 роки у 2027 році за наявності не менше 24 років страхового стажу.

Приклад

Чоловікові 60 років виповнюється 01.02.2024.

Набутий страховий стаж на цю дату — 30 років 6 місяців.

Необхідний страховий стаж — 31 рік.

Чоловік працює. Якщо, наприклад, працюючи, він набуде ще 6 місяців страхового стажу, то звернутися за призначенням пенсії він зможе після набуття страхового стажу 31 років. Пенсія буде призначена з дати звернення.

Розмір пенсії

Визначається для кожного пенсіонера індивідуально і залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Пенсія за віком призначається автоматично або за зверненням людини. Пенсія за віком, з дня наступного за днем досягнення віку 60 років, може призначатись автоматично (без звернення особи), якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем чи застрахованою особою було подано для оцифрування трудову книжку, інші документи про стаж).

Документи

Заяву на призначення пенсії та пакет документів можна подати безпосередньо до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або в електронній формі через вебпортал електронних послуг Фонду (portal.pfu.gov.ua) з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Нагадаємо, як повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, якщо кількість отримувачів соціальної допомоги радикально збільшиться, «то звісно ми будемо переглядати нашу систему видатків так, щоб пріоритизувати для тих, у кого це основне джерело виживання».

Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко повідомляла, що український уряд може бути вимушений відкласти виплату зарплат держслужбовцям і пенсії мільйонам громадян. Це станеться, якщо ЄС і США не нададуть фіндопомогу державі на початку 2024 року.

Довідка Finance.ua:

Уряд України планує ухвалити рішення про індексацію пенсій з 1 березня. Водночас дані для розрахунку розміру підвищення будуть відомі в середині лютого. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

У державному бюджеті закладені кошти на індексацію пенсій в Україні. У разі нестачі грошей будуть скорочувати додаткові програми соціальної підтримки та «привілеї».

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