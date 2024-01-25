Індексація пенсій: у Мінсоцполітики повідомили, коли зможуть ухвалить рішення — Finance.ua

Індексація пенсій: у Мінсоцполітики повідомили, коли зможуть ухвалить рішення Сьогодні 10:04 — Казна та Політика

Індексація пенсій: у Мінсоцполітики повідомили, коли зможуть ухвалить рішення

Уряд України планує ухвалити рішення про індексацію пенсій з 1 березня. Водночас дані для розрахунку розміру підвищення будуть відомі в середині лютого.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

«З 1 березня ми плануємо індексацію, зараз ми її розраховуємо», — сказала вона.

За її словами, коефіцієнт залежить від рівня інфляції за попередній рік. «Тобто відповідні органи статистики мають показати інфляцію за 2023 рік, це буде відомо ближче до середини лютого, це 50% цього показника береться Також 50% показника середньої заробітної плати за 36 календарних місяців минулих», — повідомила міністр.

Жолнович нагадала, що і інфляція, і зарплата зростали. «Відповідно точно буде відсоток, на який зростуть пенсії. Але більш чітко цей відсоток ми будемо мати в розрахунках до середини лютого», — сказала вона.

Довідка Finance.ua:

У державному бюджеті закладені кошти на індексацію пенсій в Україні. У разі нестачі грошей будуть скорочувати додаткові програми соціальної підтримки та «привілеї».

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