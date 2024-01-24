Індексація пенсій: у Мінсоцполітики відповіли, чи вистачить коштів — Finance.ua

Індексація пенсій: у Мінсоцполітики відповіли, чи вистачить коштів Сьогодні 15:05 — Казна та Політика

Індексація пенсій: у Мінсоцполітики відповіли, чи вистачить коштів

У державному бюджеті закладені кошти на індексацію пенсій в Україні. У разі нестачі грошей будуть скорочувати додаткові програми соціальної підтримки та «привілеї».

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю виданню « Подробиці ».

«Державний бюджет вже ухвалено. Наш бюджет є передбачений, в ньому закладено кошти для індексації пенсій», — сказала вона.

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Як зазначила міністр, коштів на базові видатки у бюджеті достатньо.

«На пенсії, на соціальні допомоги для виживання ми гроші знайдемо», — повідомила Жолнович.

За її словами, можливе зупинення санаторно-курортного відновлення, «тому що є реабілітація, яку ми розвиваємо — це більше відпочинковий формат, ще якісь такі додаткові програми, які не є життєво необхідними для наших громадян».

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Як повідомила Жолнович, якщо кількість отримувачів соціальної допомоги радикально збільшиться, «то звісно ми будемо переглядати нашу систему видатків так, щоб пріоритизувати для тих, у кого це основне джерело виживання».

Вона повідомила, що будуть скорочуватися «якісь привілеї». «Для кого це якась додаткова виплата, наприклад, рішення судів про підвищення пенсій для окремих категорій людей — очевидно ці будуть видатки залишатися в черзі, а для тих видатків які є першочерговими для виживання це будуть пріоритетні видатки», — розповіла міністр.

Довідка Finance.ua:

раніше міністерка економіки Юлія Свириденко повідомляла, що український уряд може бути вимушений відкласти виплату зарплат держслужбовцям і пенсії мільйонам громадян. Це станеться, якщо ЄС і США не нададуть фіндопомогу державі на початку 2024 року;

перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак казала, що приблизний розмір індексації пенсії у 2024 році становитиме 13%, але точний розмір розрахують в лютому;



видання The Wall Street Journal писало, що якщо найближчими місяцями США та ЄС не нададуть Україні фінансової допомоги, країні доведеться вживати «болючих економічних заходів» і запустити «друкарський верстат».



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