Що чекає Україну без допомоги Заходу: затримка зарплат, пенсій і друк грошей — ЗМІ — Finance.ua
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Що чекає Україну без допомоги Заходу: затримка зарплат, пенсій і друк грошей — ЗМІ

Казна та Політика
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Якщо найближчими місяцями США та ЄС не нададуть Україні фінансової допомоги, країні доведеться вживати «болючих економічних заходів» і запустити «друкарський верстат».
Про це виданню The Wall Street Journal розповіли українські чиновники та економісти.
Як пише видання з посиланням на джерела, Києву вже необхідні кошти для підтримки роботи уряду, виплати зарплат, пенсій і субсидування.
Українська влада може протриматися ще кілька місяців, почавши затримувати зарплати або взявши ще більше позик. На перші місяці 2024 року Києву має вистачити 2 млрд доларів, які надав МВФ.
Але після цього для покриття дефіциту необхідно буде друкувати гроші.
Як зазначає WSJ, без фінансової підтримки Заходу українська економіка повернеться в режим «виживання». Про це заявила міністр економіки країни Юлія Свириденко.
За її розрахунками, без іноземної допомоги Києву доведеться затримати виплати зарплат 500 тис. держслужбовців і 1,4 млн педагогічних працівників, а також пенсій 10 млн пенсіонерів.
Президент Володимир Зеленський раніше також попереджав, що якщо Захід не надасть фінансової допомоги, український уряд не зможе платити пенсії.
Уряд уже розглядає скасування запланованої на 1 березня індексації пенсій, якщо західні кошти так і не надійдуть.
За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, тоді на виплату базової суми пенсій грошей має вистачити за рахунок податків. Але на допомогу біженцям коштів уже буде недостатньо.
У 2024 році дефіцит бюджету України сягне 40 млрд доларів. Більшу частину цієї суми — 30 млрд доларів — уряд країни розраховує покрити за рахунок допомоги союзників. Від ЄС Київ очікує отримати 18 млрд доларів, від США — 8,5 млрд доларів, а від МВФ — 5,4 млрд доларів. Суму, що залишилася, мають надати Велика Британія і банки розвитку.
Однак поки що Вашингтону і Брюсселю не вдається узгодити фінансову допомогу Україні на 61,4 млрд доларів і 50 млрд євро відповідно.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
За матеріалами:
Економічна Правда
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