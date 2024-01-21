Підвищення пенсій з січня: хто отримає на 2680 грн більше — Finance.ua

Підвищення пенсій з січня: хто отримає на 2680 грн більше Сьогодні 08:58 — Особисті фінанси

Підвищення пенсій з січня: хто отримає на 2680 грн більше

У той час як в Україні із 1 січня підвищили пенсії, у січні найбільша надбавка до пенсії становила 2680 грн. На таку суму через перерахунок прожиткового мінімуму зросла максимальна пенсія: з 20 930 грн до 23 610 грн.

Перерахунок пенсій в Україні 2024 року пройде у кілька етапів. Він пов’язаний із підвищенням прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати. Крім того, має відбутися традиційна щорічна індексація пенсій.

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Мінімальна пенсія зросла з 2093 грн до 2361 грн. Натомість збільшилася і максимальна пенсія: з 20 930 грн до 23 610 грн. Також збільшиться доплата за стаж, розмір якого перевищує стандартний. За кожний додатковий рік — 1% прожиткового мінімуму. Тобто виплата зросла із 20,9 до 23,6 грн.

Разом із підвищенням мінімальної зарплати також зріс і гарантований розмір пенсії для тих, хто виконав певні умови. Це 30 років стажу для жінок, 35 років стажу для чоловіків та вік не менш ніж 65 років. До 1 січня вони мають отримувати не менше 2680 грн, а з 1 січня — 2840 грн.

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З 1 січня вимоги до пенсіонерів посилили. Тепер для пенсії у 60 років потрібно мати 31 рік стажу, а у 63 — щонайменше 21 рік. Для отримання пенсії 65 років, як і раніше, потрібно від 15 років стажу. Посилення вимоги до стажу передбачено ще реформою 2017-го. З того часу щороку на 12 місяців збільшуються вимоги до стажу. У результаті українці незабаром зможуть вчасно вийти на пенсію лише за умови, якщо вони мають щонайменше 35 років стажу.

До повномасштабної війни, за даними Пенсійного фонду, українці виходили на пенсію із середнім стажем у 32 роки. Тобто цього року для багатьох українців ситуація не зміниться. Їхнього стажу вистачатиме для того, щоб вчасно вийти на пенсію. Проте вже з наступного року в багатьох українців виникнуть серйозні проблеми. Їм доведеться працювати до пенсії довше.

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Поступово в Україні майже половина всіх 60-річних не зможе вийти на пенсію вчасно. Таке рішення у 2017-му було ухвалено для того, щоб відстрочити постанову про загальне підвищення пенсійного віку.

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