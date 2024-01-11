На скільки зросли пенсії в Україні за 2023 рік — Finance.ua

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На скільки зросли пенсії в Україні за 2023 рік

Особисті фінанси
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На скільки зросли пенсії в Україні за 2023 рік
На скільки зросли пенсії в Україні за 2023 рік
Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 січня 2024 року. Середній розмір пенсії за рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень.
Про це свідчать дані ПФУ.
За даними ПФУ, станом на 1 січня пенсії в Україні отримувала 10 516 537 осіб. За рік кількість пенсіонерів скоротилася на 171 384 осіб.
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Водночас офіційний рівень інфляції в Україні за 2023 рік становив близько 5%.
Основне збільшення розміру пенсій у 2023 році відбулося під час індексації, яка пройшла з 1 березня.
Нагадаємо, видатки Пенсійного фонду України на виплати пенсій у 2023 році становили 672,0 млрд гривень. Це на 17,1% (або на 97,8 млрд гривень) більше, ніж у 2022 році.
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За 2022 рік середній розмір пенсії зріс на 631,06 гривні або на 15,8% до 4 622,59 гривень. Річна інфляція становила 26,6%.
За 2021 рік пенсія зросла на 484,02 гривень або на 13,8% до 3 991,53 гривень за інфляції 10,0%.

Довідка Finance.ua:

  • раніше перший віце-прем'єр — міністр економіки Юлія Свириденко повідомила виданню Financial Times, що Україні, ймовірно, доведеться відкласти виплату пенсій та зарплат державним службовцям, якщо ЄС та США не нададуть обіцяної фінансової допомоги на початку наступного року;
  • а міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що уряд України може скасувати заплановану з 1 березня індексацію пенсій у разі затримки фінансової допомоги Заходу. Однак на базову пенсію грошей вистачить;
  • водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що пенсії та зарплати вчителям та лікарям в Україні платитимуть своєчасно, а у березні відбудеться їх індексація, як це передбачено законом.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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