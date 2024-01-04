Правила виходу на пенсію змінилися від 1 січня: скільки років потрібно відпрацювати — Finance.ua
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Правила виходу на пенсію змінилися від 1 січня: скільки років потрібно відпрацювати

Особисті фінанси
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Правила виходу на пенсію змінилися від 1 січня: скільки років потрібно відпрацювати
Правила виходу на пенсію змінилися від 1 січня: скільки років потрібно відпрацювати
З кожним роком, щоб отримувати заслужену пенсію, українцям потрібно більше працювати.
Яка кількість страхового стажу, необхідна для виходу на пенсію за віком у 2024 році, повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Луганській області.
У 2024 році для виходу на пенсію необхідно буде мати щонайменше 31 рік страхового стажу.
Право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років мають особи за наявності страхового стажу:
  • Від 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року — не менше 31 року.
У разі відсутності вищезазначеного страхового стажу право на призначення пенсії за віком особи мають після досягнення віку 63 роки за наявності такого страхового стажу:
  • Від 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року — від 21 до 31 років.
У разі відсутності зазначеного вище страхового стажу (який дає право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки), пенсія за віком призначається особам після досягнення 65-річного віку за наявності такого страхового стажу:
  • Від 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року — від 15 до 21 років.
В Пенсійному фонді нагадують, що якщо стажу не вистачає, то його можна докупити або ще допрацювати. На сьогодні за місяць страхового стажу треба платити 2 948 грн, за рік - 35 376 грн.
Нагадуємо, що у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму в Україні від 1 січня пенсії перерахують. Перерахування стосується тих, хто отримує мінімальні, максимальні пенсії, а також виплати, прив’язані до мінімалки, і доплати за стаж.
Пропонуємо пройти невеличкий тест-«прогноз», за результатом якого ви зможете дізнатися: Яким буде для вас фінансовий 2024? У ньому ми сховали для вас невеличкий подарунок від наших друзів з Академії Мінфін.

Не олів'є, чи з ''котлетою'' у гаманці? Яким буде для вас фінансовий 2024?

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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