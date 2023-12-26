Яким буде для вас фінансовий 2024? (тест) — Finance.ua
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ТЕСТ

Яким буде для вас фінансовий 2024? (тест)

Особисті фінанси
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Яким буде для вас фінансовий 2024? (тест)
Яким буде для вас фінансовий 2024? (тест)
Напередодні 2024 року Finance.ua, окрім серйозних текстів та оглядів, вирішив трохи зупинитися й на позитиві. Подарувати вам гарні емоції.
Для цього ми створили невеличкий тест-«прогноз» за результатом якого ви зможете дізнатися: Яким буде для вас фінансовий 2024?
Цей тест вміє не лише дарувати індивідуальні прогнози, але й допомагає людям посміхатися. Ба більше, на додачу в ньому ми сховали для вас невеличкий подарунок від наших друзів з Академії Мінфін.
Не втрачайте часу, проходьте тест, та чекайте на позитив у 2024 році. Ми на Finance.ua в це віримо, а головне — віримо у вас. Слава Україні!

РОЗПОЧАТИ! 🎅

За матеріалами:
Finance.ua
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