Де українці отримують пенсії: рейтинг банків на початок 2024 року — Finance.ua
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Де українці отримують пенсії: рейтинг банків на початок 2024 року

Особисті фінанси
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Де українці отримують пенсії: рейтинг банків на початок 2024 року
Де українці отримують пенсії: рейтинг банків на початок 2024 року
Загальна чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 січня 2024 року становила 8,383 млн осіб. Інші 2,134 млн пенсіонерів отримували виплати через «Укрпошту».
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України.
За даними ПФУ, частка ПриватБанку становить 56,1%. У цьому держбанку одержують гроші 4,701 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (33,9%, пенсії одержують 2,840 млн осіб).
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У банку іноземних банківських груп Райффайзен Банк пенсії отримують 314,4 тисячі осіб (3,7%). В інших банках отримують виплати 527,7 тисячі осіб (6,3%).
Інфографіка: ПФУ
Інфографіка: ПФУ
За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-грудень 2023 року становила 551,2 млрд гривень, що на 20,6% більше, ніж у 2022 році (457,0 млрд гривень).
Інфографіка: ПФУ
Інфографіка: ПФУ

Довідка Finance.ua:

  • відповідно до закону «Про державний бюджет на 2024 рік», який набув чинності з 1 січня, мінімальна заробітна плата підвищилася з 6,7 тис. до 7,1 тис. грн. Також у 2024 році зросте мінімальна пенсія — її збільшать до 2361 гривні. А максимальна пенсія становитиме 23 610 гривень;
  • у 2024 році для виходу на пенсію необхідно мати щонайменше 31 рік страхового стажу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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