Бальна система нарахування пенсій дозволить не включати періоди з низькою зарплатою при обрахунку пенсії — Finance.ua
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Бальна система нарахування пенсій дозволить не включати періоди з низькою зарплатою при обрахунку пенсії

Казна та Політика
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Бальна система нарахування пенсій дозволить не включати періоди з низькою зарплатою при обрахунку пенсії.
Про це в телемарафоні повідомила старша наукова співробітниця Інституту демографію та соцдосліджень Лідія Ткаченко.
«Бальна система — це просто система обліку та підрахунку. Буде більш прозора та зрозуміла система індексації… Іще невідомо яка саме модель бальної системи буде обрано. Невідомі конкретні параметри і показники», — сказала вона.
При цьому Ткаченко зазначила, щодо призначених пенсій, то в будь-якому випадку зниження при переході на бальну систему не буде.
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«Що ж буде з новими пенсіями, як будуть нараховуватися вони?.. Головна небезпека у нас — це війна, людям важко планувати своє життя та майбутнє. Кризи завжди супроводжується тим, що зменшується формальна зайнятість. Зараз у багатьох людей зарплата є нижчою за середню. Ці періоди, період пандемії та воєнного стану, їх можна буде, коли людина призначатиме пенсію, ці період можна буде виключити із обрахунку середнього заробітку», — сказала Лідія Ткаченко.
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Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає бальну систему при нарахуванні пенсій справедливою.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні планують запровадити бальну систему при нарахуванні пенсій, яка вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно.

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За матеріалами:
Українські Новини
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