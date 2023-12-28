Що буде з пенсіями в 2024 році без міжнародної допомоги: відповідь Мінсоцполітики — Finance.ua

Що буде з пенсіями в 2024 році без міжнародної допомоги: відповідь Мінсоцполітики Сьогодні 16:02 — Казна та Політика

Що буде з пенсіями в 2024 році без міжнародної допомоги: відповідь Мінсоцполітики

При недоотриманні міжнародної фінансової допомоги Україна зможе виплачувати пенсії за рахунок внутрішніх надходжень, проте їх може не вистачити на індексацію пенсій.

«Хочу заспокоїти всіх пенсіонерів які отримують пенсію за віком, тому що левова частка надходжень, які розподіляються Пенсійним фондом, — це наші внутрішні надходження, які забезпечуються нашими українськими платниками, зокрема, нашими військовими, оскільки вони сплачують ЄСВ», — сказала міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

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За її словами, в даному випадку Пенсійний фонд стабільно тримається на українських коштах, але, якщо справдяться ризики недоотримання допомоги, можливо не вдасться провести індексацію пенсій.

«Є ще, правда, додаткові соціальні виплати, такі як допомоги малозабезпеченим, ВПО — справді, всі ці допомоги сьогодні фінансуються нашими міжнародними партнерами. Але зараз в кінці року Міністерство соцполітики уклало угоду INSPIRE зі Світовим банком на майже 2 млрд доларів, і ці кошти на перші місяці покриють нам саме базові соціальні видатки», — додала Жолнович.

Останнім часом все більше говорять про ризики недоотримання міжнародної фінансової допомоги, адже наразі немає визначеності щодо надходжень коштів від партнерів у найближчому майбутньому. Зокрема, країни-члени ЄС не змогли ухвалити рішення щодо виділення Україні 50 млрд доларів на наступні 4 роки через вето скандального прем'єра Угорщини Орбана. Зараз союзники шукають шляхи обходу угорського вето та надання допомоги Україні.

Міністр фінансів Сергій Марченко переконаний, що Україна отримає необхідне фінансування у 2024 році, проте є питання щодо своєчасності та ритмічності надходжень. У зв’язку з цим можуть виникнути ризики у перші два місяці наступного року.

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Марченко вважає, що недостатня міжнародна фінансова допомога у 2024 році призведе до негативних економічних наслідків не тільки для України, а й для всієї Європи.

Довідка Finance.ua:

міністр економіки Юлія Свириденко заявляла, що український уряд може бути вимушений відкласти виплату зарплат держслужбовцям і пенсії мільйонам громадян. Це станеться, якщо Європейський Союз і Сполучені Штаті не нададуть фіндопомогу державі на початку 2024 року;

водночас голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запевнив українців, що всі соціальні виплати у перші місяці наступного року будуть вчасними і в повному обсязі.



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УНІАН За матеріалами:

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