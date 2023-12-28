Гетманцев запевняє, що всі соцвиплати взимку будуть профінансовані у повному обсязі — Finance.ua
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Гетманцев запевняє, що всі соцвиплати взимку будуть профінансовані у повному обсязі

Казна та Політика
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Гетманцев запевняє, що всі соцвиплати взимку будуть профінансовані у повному обсязі
Гетманцев запевняє, що всі соцвиплати взимку будуть профінансовані у повному обсязі
Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запевнив українців, що всі соціальні виплати у перші місяці наступного року будуть вчасними і в повному обсязі.
Про це депутат повідомив у Телеграмі.
«Дуже багато запитань у звʼязку з останніми заявами деяких високопосадовців щодо соціальних виплат у січні-лютому. Відповім всім одразу. Жодної катастрофи немає. Все буде виплачено вчасно і в повному обсязі», — йдеться в повідомленні.
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За словами Гетманцева, фінансування соціальних видатків, попри «надскладну ситуацію на фінансовому фронті», відбуватиметься так само, як і на початку війни.
Як повідомлялося, під час засідання уряду 1 грудня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що пенсії в листопаді були профінансовані на 100%, затримок немає.
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Водночас віце-прем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що український уряд може бути вимушений відкласти виплату зарплат держслужбовцям і пенсії мільйонам громадян. Це станеться, якщо Європейський Союз (ЄС) і Сполучені Штаті не нададуть фіндопомогу державі на початку 2024 року.
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За матеріалами:
Укрінформ
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