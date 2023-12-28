Доведеться затримувати пенсії: Свириденко попередила про тяжкі наслідки відсутності західної допомоги — Finance.ua

Доведеться затримувати пенсії: Свириденко попередила про тяжкі наслідки відсутності західної допомоги Сьогодні 08:01 — Казна та Політика

Доведеться затримувати пенсії: Свириденко попередила про тяжкі наслідки відсутності західної допомоги

Український уряд може бути вимушений відкласти виплату зарплат держслужбовцям і пенсії мільйонам громадян. Це станеться, якщо Європейський Союз (ЄС) і Сполучені Штаті не нададуть фіндопомогу державі на початку 2024 року.

Дефіцит зовнішньої допомоги підштовхне економіку, яка наразі відновлюється, до повернення в режим виживання. Про це заявила віце-прем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко FT

Міністерка зазначила, що, можливо, доведеться відкласти виплату зарплати державним службовцям і виплату пенсій.

«Підтримка партнерів надзвичайно важлива. Нам це потрібно терміново», — сказала Свириденко.

Запит на підтримку в розмірі $60 млрд, поданий адміністрацією президента США Джо Байдена, залишається в «глухому куті» в американському Конгресі. Водночас на запропонований 4-річний пакет підтримки ЄС на 50 млрд євро було накладено вето Угорщиною. Проте лідери блоку мають зустрітися 1 лютого, щоб спробувати подолати опір Угорщини.

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Свириденко зазначила, що пріоритетом в Україні буде оборона та обслуговування боргу, що означає «великий ризик недофінансування окремих соціальних галузей». За її словами, владі, можливо, доведеться затримати виплату зарплати для 500 тис. державних службовців і 1,4 млн вчителів, а також виплати 10 млн пенсіонерів, якщо іноземна допомога не надійде.

«Це не просто збереження самої макроекономічної стабільності, а створення передумов для відновлення економіки та повернення українців», — додала Свириденко.

Довідка Finance.ua:

якщо американські конгресмени так і не погодять фінансову допомогу Україні на наступний рік, то вже в січні 2024-го можуть виникнути проблеми з соціальними видатками, повідомляла раніше голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа;

президент України Володимир Зеленський заявляє, що в разі припинення надходження Західної військової допомоги Україні доведеться воювати так само, як це було на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року;



економіка України може витримати наступні кілька місяців, поки не надійде іноземна допомога, але 2024 рік, безперечно, буде складнішим, ніж цей рік, і Києву доведеться більше покладатися на власні ресурси, писав Reuters.



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Обозреватель За матеріалами:

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