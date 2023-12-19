Наступний рік для економіки України буде складнішим — Reuters Сьогодні 14:30 — Казна та Політика

Наступний рік для економіки України буде складнішим — Reuters

Економіка України може витримати наступні кілька місяців, поки не надійде іноземна допомога, але 2024 рік, безперечно, буде складнішим, ніж цей рік, і Києву доведеться більше покладатися на власні ресурси.

Про це пише у своєму матеріалі Reuters

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Наступного року Україна сподівається покрити бюджетний дефіцит в 43 мільярди доларів переважно за рахунок іноземної фінансової допомоги, включаючи 18,5 мільярдів євро від Європейського Союзу та понад 8 мільярдів доларів із пакету США.

Однак обидва пакети допомоги поки що заблоковані - республіканцями в Конгресі США та Угорщиною в Європейському Союзі, — але врешті-решт вони повинні бути прийняті.

При цьому економісти та іноземні дипломати зазначають, що фінансова допомога США залишається під знаком питання.

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Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що уряд сподівається повністю забезпечити зовнішнє фінансування у 2024 році, але додав, що якщо війна триватиме довше, то «сценарій включатиме необхідність адаптації до нових умов».

Цього року економіка має зрости приблизно на 5% після скорочення майже на третину 2022 року. Інфляція впала до однозначного числа, валютні резерви близькі до історичних максимумів, а іноземна допомога надходила регулярно цього року.

Український бізнес та іноземний бізнес адаптувалися до нових реалій воєнного часу, а деякі навіть анонсували нові виробничі потужності в центральних і західних регіонах, далеко від бойових дій на більш індустріальному сході та півдні. Але, незважаючи на скромні ознаки відновлення цього року, економіка, орієнтована на сировинні товари, все ще менша, ніж була до війни, а ризики та інші обмеження залишаються високими.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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