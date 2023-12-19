Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня — Finance.ua

Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

До 30 грудня у Пентагону закінчаться гроші на заміну зброї, надісланої в Україну, якщо Конгрес не затвердить нове фінансування. Це вперше, коли головне оборонне відомство США назвало конкретну дату вичерпання коштів.

1,07 мільярда доларів на купівлю нової зброї та обладнання, які замінять ті, які були вилучені зі запасів і відправлені в Україну. 30 грудня його рахунки будуть порожніми. Як повідомляє Bloomberg з посиланням на листа контролера Пентагону Майкла МакКорда, Міністерство оборони США витрачає свої останніна купівлю нової зброї та обладнання, які замінять ті, які були вилучені зі запасів і відправлені в Україну.

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«Після того, як ці кошти будуть виділені, департамент вичерпає фінансування, доступне нам для допомоги Україні в галузі безпеки», — написав МакКорд у листі керівникам комітетів з оборонної політики та асигнувань Палати представників і Сенату.

Видання зазначає, що цей лист посилить тиск на Конгрес, щоб вийти з глухого кута щодо понад 60 мільярдів доларів, які президент Джо Байден попросив для допомоги Україні. Законодавці-республіканці кажуть, що пакет повинен включати заходи щодо посилення безпеки на кордоні США з Мексикою, інакше вони його не схвалять. Представники адміністрації Байдена намагалися домовитися із сенаторами про компромісний пакет додаткових витрат.

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12 грудня адміністрація Байдена оголосила, що надсилає Україні пакет на 200 мільйонів доларів із американських поставок, який включає артилерійські снаряди, боєприпаси до стрілецької зброї та інше озброєння. Після цього Пентагон зможе надіслати Україні ще один пакет допомоги, сказав МакКорд.

Попри те, що лист вимагає від членів Конгресу досягти угоди щодо фінансування України, це також означає, що республіканці Палати представників, які втекли на різдвяні канікули, не взявшись за фінансування, мають час, щоб досягти угоди, коли вони повернуться після 1 січня.

Довідка Finance.ua:

республіканці в Сенаті заблокували законопроект про зовнішню допомогу на суму $110,5 млрд, $61 мільярд з яких передбачений для України;

сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем вважає, що питання подальшого надання США допомоги Україні буде вирішуватися вже у наступному році.

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УНІАН За матеріалами:

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