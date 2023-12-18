Маркарова розповіла, скільки у США залишилось грошей для допомоги Україні — Finance.ua

Маркарова розповіла, скільки у США залишилось грошей для допомоги Україні Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Маркарова розповіла, скільки у США залишилось грошей для допомоги Україні

Грошей на гуманітарну, фінансову, енергетичну підтримку України в американському бюджеті майже не залишилось.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова, пише Голос Америки.

Маркарова пояснила, що гроші за програмою USAI витрачені всі. За програмою PDA Пентагон з’ясував, що завищив вартість зброї, надіслану Україні, на 6,2 мільярда доларів. Це створило резерв у 4,6 мільярда доларів, який повільно скорочується.

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Наразі на придбання нового озброєння для заміни старого залишається лише 1 мільярд доларів. Дипломатка підкреслила, що Київ продовжує потребувати допомоги.

«США купували озброєння в американських виробників тут, у США, як-от безпілотники, ракети та перехоплювачі для протиповітряної оборони, і я можу продовжувати, і ви не можете взяти це з програми PDA. Вам потрібно звертатись до промисловості, щоб вони виробляли це. Тож так, існує ця програма президентських повноважень, і ми намагаємося разом із військовими знайти все, що ще може бути використане», — зазначила дипломатка.

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За її словами, «зараз усі погляди прикуті до Конгресу», і Київ сподівається, що законодавці «зможуть знайти необхідне рішення».

Довідка Finance.ua:

раніше в Міністерстві оборони США заявляли, що на військову допомогу Україні залишилося близько 5,9 мільярда доларів;

законопроект про виділення великого пакету фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування у Сенаті США;



адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість підтримати низку вимог республіканців щодо перетину кордонів, щоб забезпечити нову допомогу для України та Ізраїлю в законопроєкті про додаткове фінансування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

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