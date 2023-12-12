США до кінця року виділять Україні ще партію військової допомоги — Білий дім Сьогодні 12:45 — Казна та Політика

США до кінця року виділять Україні ще партію військової допомоги — Білий дім

Вашингтон до кінця грудня надасть Києву черговий пакет військової допомоги, заявив у понеділок представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

«Я не сумніваюся, що ви почуєте від нас оголошення про додаткову допомогу в галузі безпеки до кінця місяця», — сказав Кірбі на брифінгу, коментуючи візит президента України Володимира Зеленського до США.

Крім того, за словами Кірбі, президент США Джо Байден на зустрічі з українським лідером запевнить його, що продовжує домагатися від Конгресу схвалення запиту на надання фінансової допомоги Україні.

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«Нам абсолютно необхідно отримати додаткове фінансування для подальшої підтримки України», — наголосив Кірбі.

Нагадаємо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду в понеділок завершила другий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України і схвалила виділення SDR664 млн третього траншу ($881 млн за поточним курсом).

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