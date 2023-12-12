США до кінця року виділять Україні ще партію військової допомоги — Білий дім — Finance.ua
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США до кінця року виділять Україні ще партію військової допомоги — Білий дім

Казна та Політика
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США до кінця року виділять Україні ще партію військової допомоги — Білий дім
США до кінця року виділять Україні ще партію військової допомоги — Білий дім
Вашингтон до кінця грудня надасть Києву черговий пакет військової допомоги, заявив у понеділок представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
«Я не сумніваюся, що ви почуєте від нас оголошення про додаткову допомогу в галузі безпеки до кінця місяця», — сказав Кірбі на брифінгу, коментуючи візит президента України Володимира Зеленського до США.
Крім того, за словами Кірбі, президент США Джо Байден на зустрічі з українським лідером запевнить його, що продовжує домагатися від Конгресу схвалення запиту на надання фінансової допомоги Україні.
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«Нам абсолютно необхідно отримати додаткове фінансування для подальшої підтримки України», — наголосив Кірбі.
Нагадаємо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду в понеділок завершила другий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України і схвалила виділення SDR664 млн третього траншу ($881 млн за поточним курсом).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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