МВФ ухвалив рішення, що дозволить Україні отримати транш на $900 млн — Finance.ua

МВФ ухвалив рішення, що дозволить Україні отримати транш на $900 млн Сьогодні 11:01 — Казна та Політика

МВФ ухвалив рішення, що дозволить Україні отримати транш на $900 млн

Рада директорів Міжнародного валютного фонду в понеділок завершила другий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України і схвалила виділення SDR664 млн третього траншу ($881 млн за поточним курсом).

«Ми дуже тісно співпрацювали з економічною командою України протягом останніх тижнів, і сьогодні ми завершили другий огляд нашої програми під гаслом винятково високих показників», — заявив директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва на зустрічі у Вашингтоні із президентом України Володимиром Зеленським.

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В офіційному релізі зазначається, що Україна досягла значного прогресу у виконанні своїх зобов’язань щодо EFF у складних умовах, виконавши всі застосовні кількісні критерії ефективності до кінця червня, орієнтовні цільові показники до кінця вересня та більшість структурних контрольних маяків до кінця жовтня, зокрема, влада продовжує просувати свою програму боротьби з корупцією.

«Українська економіка продовжує демонструвати чудову стійкість, хоча її перспективи, як і раніше, схильні до виключно високої невизначеності, пов’язаної з війною. Подальша активна участь і динаміка реформ, включаючи мобілізацію внутрішніх доходів у поєднанні зі своєчасним і передбачуваним зовнішнім фінансуванням, необхідні для захисту макроекономічної стабільності, посилення інституційних реформ та підтримки зусиль щодо відновлення, одночасно сприяючи „зеленому“ відновленню на шляху до вступу до Європейського Союзу», — зазначив Фонд.

МВФ зазначив, що незважаючи на агресію росії, що триває, макроекономічні показники виявилися сильнішими, ніж очікувалося, що сприяло перегляду прогнозів економічного зростання у бік підвищення. Базовий прогноз зростання реального ВВП у 2023 році було переглянуто до 4,5%. Очікується, що 2024 року зростання дещо знизиться до 3−4% у міру продовження війни, а 2025 року прискориться до 6,5%.

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«Також вкрай важливо, щоб зовнішнє фінансування на пільгових умовах тривало на своєчасній та передбачуваній основі та підтримувало темпи реформ», — наводяться у релізі слова Георгієвої.

Вона зауважила, що оскільки війна затягується, вона продовжує виснажувати державні фінанси України. «Своєчасні зовнішні надходження, а також постійні зусилля на внутрішньому ринку є ключем до задоволення потреб України у фінансуванні та збереженні макроекономічної та фінансової стабільності», — наголосила глава МВФ.

Вона також заявила про необхідність рішучих політичних дій для забезпечення бюджетної та боргової стійкості. «Мобілізація доходів є найважливішим елементом, що допомагає задовольнити фінансові потреби та підтримати реконструкцію та соціальні витрати. Бюджетні пріоритети включають запуск Національної стратегії доходів, уникнення заходів, які підривають податкову базу, а також просування реформ для подальшого зміцнення основ підготовки середньострокового бюджету, бюджету, фінансових ризиків та прозорості, а також управління державними інвестиціями», — зазначила Георгієва.

Вона додала про важливість реструктуризації комерційного боргу відповідно до параметрів програми, що допоможе відновити стійкість та створити простір для критично важливих витрат.

За її словами, перехід до режиму керованого обмінного курсу є важливим кроком на шляху до нормалізації основ грошово-кредитної та валютної політики, поряд із поступовим пом’якшенням надзвичайних валютних заходів. «Свідчення стійкої дезінфляції і стабільності на готівковому валютному ринку, що продовжуються, можуть сприяти подальшому пом’якшенню грошово-кредитної політики», — вважає глава МВФ.

Вона зазначила, що хоча фінансовий сектор є стабільним та працездатним, потрібна підвищена пильність, і слід продовжувати зусилля щодо посилення банківської діагностики, нагляду, управління та планування на випадок непередбачених обставин.

«Стійкий імпульс реформ у сфері боротьби з корупцією та структури управління буде мати важливе значення для пом’якшення корупційних ризиків та зміцнення суспільної довіри та довіри донорів. Рішучі структурні реформи в управлінні державними інвестиціями, державному управлінні та діловому середовищі також можуть почати закладати основу для досягнення сильного, збалансованого та зеленого зростання на етапі відновлення та підтримати шлях України до вступу до ЄС», — наголосила Георгієва.

Глава Фонду додала, що комплексна стратегія реконструкції також допоможе пом’якшити бюджетні ризики та підвищити ефективність видатків. На її думку, відповідна політика та вибір реформ можуть допомогти підтримати повернення мігрантів, інвестиційні потоки та зростання продуктивності, необхідні для підтримки сталого високого зростання у майбутні роки.

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«Тепер працюватимемо над підготовкою до третього перегляду навесні», — додав у Facebook заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован, який минулого тижня спрогнозував позитивні рішення на цьому тижні щодо виділення Україні коштів з боку США та ЄС.

«Спочатку будуть гроші від МВФ. Потім від США. Потім від ЄС. А потім ще будуть гроші від інших наших партнерів: Світового Банку, інших країн G7 (наприклад, Японії, Канади та Британії), інших великих країн (наприклад, Південної Кореї чи Норвегії.) А ще є маленькі країни (як Литва), які також нас підтримують. Є інші IFIs: ЄБРР, ЄІБ, IFC, KfW», — написав він 7 грудня.

Довідка Finance.ua:

МВФ повідомив про досягнення угоди на рівні персоналу (SLA) щодо оновленого переліку економічної та фінансової політик для другого перегляду програми EFF 13 листопада;

чотирирічну програму EFF було затверджено 31 березня цього року, перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня, а другий у розмірі $890 млн — на початку липня. Плановий графік програми передбачає виділення Україні ще двох таких траншів у середині жовтня цього року та наприкінці лютого наступного за результатами другого та третього перегляду, коли оцінюється виконання зобов’язань терміном на кінець червня та грудня цього року відповідно;

на 2024 рік передбачено ще три транші: SDR1,670 млрд ($2,246 млрд) у середині червня наступного року і потім по SDR835 млн ($1123 млн) на початку вересня та грудня;

на 2025 рік намічено два транші: по SDR684 млн ($920 млн) на початку березня і наприкінці серпня, після чого плануються ще три останні транші по SDR966 млн ($1,3 млрд).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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