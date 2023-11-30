Структурні маяки МВФ та ЄС: аналітики назвали проблемні напрямки України — Finance.ua

Структурні маяки МВФ та ЄС: аналітики назвали проблемні напрямки України Вчора 19:02 — Казна та Політика

Структурні маяки МВФ та ЄС: аналітики назвали проблемні напрямки України

Україна переважно вчасно виконує умови програм МВФ (EFF) та макрофінансової допомоги ЄС. За 9 місяців роботи програми МВФ зроблено потрібні кроки по 16 з 23 структурних маяків МВФ та вісім з 20 умов за програмою ЄС. Країна не виконала або пропустила дедлайн по шести маякам МВФ та трьом зобов’язанням ЄС.

Про це свідчать результати моніторингу консорціуму українських аналітичних центрів RRR4U.

Найбільш проблемними моментами виконання програми МВФ залишаються два завдання у фіскальній політиці: повернення програми доступних кредитів «5−7-9» до підтримки саме малого та середнього бізнесу, а також розробка планів реформ податкової та митної служб.

Дедлайни за цими маяками пройшли у вересні та жовтні відповідно, але вони досі не виконані. Також низку маяків Україна виконала зі запізненням, зазначається у коментарі RRR4U.

В програмі ЄС Україна прострочила зобов’язання в сферах ефективного врядування та енергетики: досі не впроваджені норми закону про адмінпроцедуру, а також немає Плану заходів з відновлення енергетичної інфраструктури з урахуванням цілей переходу до «зеленої» енергетики. Водночас успішно виконано зобов’язання з поліпшення роботи газової сфери.

Дотримуватися строків та домовленостей ще більш важливо напередодні оновлення меморандуму з МВФ після другого перегляду програми. Щоб отримати позику в грудні, треба виконати все, що заборгували.

Консорціум RRR4U очікує, що дедлайни будуть більш чіткі у 2024 році при отриманні допомоги від ЄС після запуску нової програми підтримки Ukraine Facility, яка очікується вже з початку наступного року.

Інфографіка: rrr4u.org

Довідка Finance.ua:

чотирирічна програма МВФ для України стартувала 3 квітня, коли Мінфін отримав транш від Фонду у $2,7 млрд;

у червні Україна успішно пройшла перший перегляд програми, отримавши другий транш на $900 млн. Така ж сума очікується й у разі успішного завершення поточних дискусій.

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