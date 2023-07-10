МВФ доповнив меморандум з Україною чотирма маяками щодо податкової, митниці, ОГТСУ та програми кредитування «5−7−9» — Finance.ua

МВФ доповнив меморандум з Україною чотирма маяками щодо податкової, митниці, ОГТСУ та програми кредитування «5−7−9» Сьогодні 09:32 — Казна та Політика

МВФ доповнив меморандум з Україною чотирма маяками щодо податкової, митниці, ОГТСУ та програми кредитування «5−7−9»

МВФ доповнив програму EFF з Україною чотирма структурними маяками про бюджетний кодекс, програму доступних кредитів «5−7-9», ОГТСУ, державну податкову та митну служби.

Про це йдеться в переглянутому меморандумі.

Пропонуються чотири нові маяки для посилення в найближчій перспективі макроекономічної та фінансової стабільності України та підкріплення імпульсу реформ.

До них належать:

заходи для податкової та митної служб;

відновлення статей Бюджетного кодекс для підтримки підготовки бюджету на 2024 рік;

підготовка концептуальної записки з пропозиціями щодо стримування потенційних фіскальних ризиків, пов’язаних із програмою доступних кредитів «5−7-9»;

активізація реформи корпоративного управління в «Операторі газотранспортної системи» (ОГТСУ) шляхом відбору та призначення наглядової ради.

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Нагадаємо: за програмою EFF нещодавно було схвалене негайне виділення другого траншу обсягом близько $890 млн, який буде спрямовано на підтримку бюджету.

Програму було затверджено 31 березня цього року, а перший транш у розмірі $2,7 млрд виділено на початку квітня. Графік програми передбачає виділення Україні після першого траншу трьох траншів по $900 млн у середині червня і жовтня цього року та наприкінці лютого наступного року за результатами першого, другого і третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов’язань.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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