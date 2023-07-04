Україна отримала $890 млн від МВФ — Finance.ua

Україна отримала $890 млн від МВФ Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Україна отримала $890 млн від МВФ

Другий транш у розмірі $890 млн від Міжнародного валютного фонду (МВФ) надійшов до загального фонду державного бюджету України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Кошти отримані як результат успішного першого перегляду програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF)», — сказано в повідомленні.

Наразі Україна отримала вже 3,59 млрд доларів США від МВФ. Загальне фінансування за програмою складає 15,6 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ).

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«Під час перегляду програми EFF, експерти та керівництво МВФ відзначили значний прогрес української сторони у виконанні структурних заходів та кількісних критеріїв ефективності, визначених за програмою», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Він додав, що завдяки наданим коштам Україна має змогу і надалі зберігати економічну стабільність та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету

Довідка Finance.ua:

у кінці березня МВФ схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів. У рамках цієї програми МВФ виділив перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів;

у рамках програми українська влада зобов’язалася реалізувати 19 структурних маяків як умову для отримання подальшого фінансування. Ці структурні маяки включають реформи та заходи, спрямовані на поліпшення економічного становища країни, зокрема у сферах фінансового сектору, податкової системи, бюджетної дисципліни, приватизації, антикорупційних заходів, покращення бізнес-клімату, енергетичних реформ та інфраструктурного розвитку;



29 червня Рада директорів МВФ завершила перший перегляд програми розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility — EFF);

Україна виконала всі відповідні кількісні критерії ефективності за квітень та структурні орієнтири станом на кінець червня.

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