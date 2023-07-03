МВФ надав Україні час на скасування пільгових податків — Finance.ua

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МВФ надав Україні час на скасування пільгових податків

Казна та Політика
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МВФ надав Україні час на скасування пільгових податків
МВФ надав Україні час на скасування пільгових податків
Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодилася надати додатковий час для ухвалення урядового законопроєкту № 8401 про скасування 2% єдиного податку (ЄП), але розраховує на ухвалення закону до кінця липня.
Про це заявив глава місії МВФ в Україні Гевін Грей на брифінгу після рішення МВФ про перший перегляд програми EFF і виділення Україні другого траншу $890 млн.
«Ми зрозуміли, що владі потрібен додатковий час, щоб отримати схвалення парламенту… Тож ми очікуємо, що цей закон буде ухвалено до кінця липня», — сказав він на брифінгу після рішення МВФ про перший перегляд програми EFF і виділення Україні другого траншу $890 млн.
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Водночас голова місії наголосив, що це дуже важливий законодавчий акт у контексті програми, побудованої на поступовій мобілізації внутрішніх доходів.
Загалом же Грей зазначив, що за останні вісім-дев'ять місяців жодних затримок щодо домовленостей у реалізації реформ в Україні не було.
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Серед найближчих важливих структурних маяків програми він назвав реформи у сфері управління та боротьби з корупцією, зокрема, ухвалення в липні закону про відновлення декларування державних посадовців, які безпосередньо не залучені до мобілізаційних і воєнних дій, із відновленням функції НАЗК з їхньої перевірки та верифікації.
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Голова місії додав, що у вересні важливим структурним маяком буде внесення поправок до закону про фінмоніторинг і боротьбу з відмиванням коштів, щоб відновити посилені заходи належної обачності щодо політично значущих осіб (PEP) відповідно до ризик-орієнтованого підходу, що відповідає стандартам FATF.
Грей уточнив, що другий перегляд програми EFF орієнтовно планується на кінець листопада — початок грудня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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