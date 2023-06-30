Україна отримає транш МВФ на $890 мільйонів: Фонд завершив перший перегляд програми — Finance.ua

Україна отримає транш МВФ на $890 мільйонів: Фонд завершив перший перегляд програми Сьогодні 11:02 — Казна та Політика

Україна отримає транш МВФ на $890 мільйонів: Фонд завершив перший перегляд програми

Рада виконавчих директорів МВФ затвердила перший перегляд програми розширеного фінансування та виділення траншу обсягом $886 млн дол.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

«Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду 29 червня 2023 року затвердила перший перегляд програми „Механізм розширеного фінансування“ та виділення Україні другого траншу обсягом 663,9 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ), що становить близько 886 млн дол. США», — сказано в повідомленні.

Куди підуть кошти

Відповідні кошти будуть спрямовані на підтримку Державного бюджету України.

Крім того, вони підтримають міжнародні резерви, що посилюватиме спроможність Національного банку забезпечувати стійкість валютного ринку.

Що кажуть в МВФ

Керівництво МВФ погодилося, що ефективна політика української влади та стабільна зовнішня підтримка допомогли забезпечити макроекономічну та фінансову стабільність в умовах повномасштабної війни.

Українська економіка демонструє більшу, ніж прогнозувалося, стійкість. Інфляція стрімко знижується, а розмір міжнародних резервів зростає. Ураховуючи це, Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз зростання української економіки цього року до діапазону 1−3%.

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Окремо було відзначено прогрес України у виконанні своїх зобов’язань у межах EFF за складних умов повномасштабної війни.

Україна виконала всі структурні маяки за період до кінця червня. Крім того, було виконано всі кількісні критерії ефективності за програмою: як постійні, так і з визначеним терміном на кінець квітня 2023 року.

Керівництво МВФ також відзначило налаштованість української влади чітко дотримуватися умов програми EFF, підкресливши, що послідовна відповідальність та підтримка темпу реформ у складний період попереду є важливими для збереження макроекономічної та фінансової стабільності.

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Міжнародний валютний фонд вітає всі важливі кроки, які Україна здійснює для зміцнення фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності. Зокрема, Національний банк, як і планувалося, розпочав проведення оцінки стану банківського сектору, а також затвердив Стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу в перспективі до гнучкого обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування, яка реалізовуватиметься за сприятливих умов. Підготовка цієї стратегії була структурним маяком з терміном виконання — кінець червня 2023 року.

Крім того, Україна підтримує високий темп впровадження структурних реформ в частині:

боротьби з корупцією та відмиванням грошей;

державного управління, управління державними фінансами та інвестиціями;

впровадження ризик-орієнтованого нагляду у фінансовому секторі.

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Такі кроки є запорукою швидкого післявоєнного відновлення країни, сталого економічного зростання та подальшого вступу до ЄС.

Реакція НБУ

«Ми успішно пройшли перший перегляд програми за Механізмом розширеного фінансування, виконавши вчасно усі взяті на себе зобов’язання. Як результат — маємо черговий транш, подальшу підтримку від партнерів та чітке бачення нашого розвитку. Я вдячний колегам за продуктивну роботу, а Міжнародному валютному фонду за підтримку — і фінансову, і політичну, і експертну», — сказав Голова Національного банку Андрій Пишний.

Довідка Finance.ua:

механізм розширеного фінансування був схвалений Радою директорів МВФ у березні 2023 року і є частиною загального пакету підтримки України на суму 115 мільярдів доларів США.

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