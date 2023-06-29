Перед рішенням про транш: Рада підтримала законопроект на виконання двох маяків з програми МВФ — Finance.ua
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Перед рішенням про транш: Рада підтримала законопроект на виконання двох маяків з програми МВФ

Казна та Політика
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Перед рішенням про транш: Рада підтримала законопроект на виконання двох маяків з програми МВФ
Перед рішенням про транш: Рада підтримала законопроект на виконання двох маяків з програми МВФ
Верховна Рада у четвер ухвалила за основу законопроект № 9346−1д, який є виконанням одразу двох «структурних маяків» з програми МВФ.
Рішення провели через парламент перед засіданням правління Фонду щодо України сьогодні вечорі, зауважив народний депутат Ярослав Железняк.
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«Рада ухвалила за основу № 9346−1д про внесення змін до Бюджетний кодекс щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості. Прийняття закону — це виконання одразу двох „структурних маячків“ з програми МВФ», — написав Железняк у Telegram.
З його слів, у першому читанні нардепи віддали 233 голоси «за».
Новації законопроекту:
  • внесення змін до закону про державний бюджет може розглядатися у Верховній Раді лише у разі наявності позитивного висновку Міністерства фінансів
  • відновлення передбачених статтею 52 Бюджетного кодексу умов внесення змін до закону про державний бюджет, залишивши лише в умовах воєнного стану необмежене право на перегляд видатків сектору безпеки і оборони,
  • відновлення з 1 січня 2024 року середньострокового бюджетного планування (ухвалення Бюджетної декларації)
  • відновлення у 2023 році розробку Стратегії управління державним боргом,
  • передбачити, що у 2023−2028 роках граничний обсяг державних гарантій, які надаються за рішеннями Кабінету Міністрів, не може перевищувати 3% планових доходів загального фонду державного бюджету, а граничний обсяг державних гарантій, які надаються на підставі міжнародних договорів, визначатиметься законом про державний бюджет.
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«Непогана новина перед засіданням правління МВФ по Україні сьогодні вечорі», — зауважив Железняк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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