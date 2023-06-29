Перед рішенням про транш: Рада підтримала законопроект на виконання двох маяків з програми МВФ — Finance.ua

Перед рішенням про транш: Рада підтримала законопроект на виконання двох маяків з програми МВФ Сьогодні 16:02 — Казна та Політика

Перед рішенням про транш: Рада підтримала законопроект на виконання двох маяків з програми МВФ

Верховна Рада у четвер ухвалила за основу законопроект № 9346−1д, який є виконанням одразу двох «структурних маяків» з програми МВФ.

Рішення провели через парламент перед засіданням правління Фонду щодо України сьогодні вечорі, зауважив народний депутат Ярослав Железняк.

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«Рада ухвалила за основу № 9346−1д про внесення змін до Бюджетний кодекс щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості. Прийняття закону — це виконання одразу двох „структурних маячків“ з програми МВФ», — написав Железняк у Telegram.

З його слів, у першому читанні нардепи віддали 233 голоси «за».

Новації законопроекту:

внесення змін до закону про державний бюджет може розглядатися у Верховній Раді лише у разі наявності позитивного висновку Міністерства фінансів

відновлення передбачених статтею 52 Бюджетного кодексу умов внесення змін до закону про державний бюджет, залишивши лише в умовах воєнного стану необмежене право на перегляд видатків сектору безпеки і оборони,

відновлення з 1 січня 2024 року середньострокового бюджетного планування (ухвалення Бюджетної декларації)

відновлення у 2023 році розробку Стратегії управління державним боргом,

передбачити, що у 2023−2028 роках граничний обсяг державних гарантій, які надаються за рішеннями Кабінету Міністрів, не може перевищувати 3% планових доходів загального фонду державного бюджету, а граничний обсяг державних гарантій, які надаються на підставі міжнародних договорів, визначатиметься законом про державний бюджет.

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«Непогана новина перед засіданням правління МВФ по Україні сьогодні вечорі», — зауважив Железняк.

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