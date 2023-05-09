Нацбанк виконав ще одну вимогу МВФ — Finance.ua

Нацбанк виконав ще одну вимогу МВФ Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Призначено голову департаменту НБУ, створеного на вимогу МВФ. Національний банк України призначив директором Департаменту інтегрованого нагляду за банками Андрія Котюжинського.

Як повідомляє прес-служба НБУ, підрозділ було створено наприкінці квітня у відоповідності до меморандуму з МВФ. Він буде виконувати всі функції реорганізованого департаменту банківського нагляду, а також функції нагляду за тими, хто надає платіжні послуги.

Котюжинський має 16-річний досвід роботи у фінансовій сфері та добре обізнаний про питання ризик-менеджменту, бізнес-стратегії та операційної ефективності фінансових інституцій.

До призначення він був першим заступником голови правління банку «Кредит Дніпро». У 2019-2021 роках працював директором департаменту кредитного ризик-менеджменту ОТП Банку . Протягом 2009-2012 років працював у Банк Форум.

Також він працював у великих міжнародних аудиторських компаніях, що належать до «Великої Четвірки» — чотирьох найбільших у світі компаній, що надають аудиторські та консалтингові послуги. Був директором з консалтингу компаній Делойт в Україні (2018-2019 роки) і PwC Україна (2012-2018 роки).

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УНІАН За матеріалами:

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