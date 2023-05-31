МВФ покращив прогноз зростання ВВП України — Finance.ua

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МВФ покращив прогноз зростання ВВП України

Казна та Політика
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МВФ покращив прогноз зростання ВВП України
МВФ покращив прогноз зростання ВВП України
Міжнародний валютний фонд покращив свій прогноз щодо зростання української економіки у 2023 році. Якщо раніше там очікували, що ВВП може змінитися від -3% до +1%, то наразі очікують зростання на 1−3%.
Про це повідомив голова місії МВФ Гевін Грей.
«Українська економіка показала неймовірну стійкість — економічна активність у першому кварталі зросла, енергетична інфраструктура відновилася після атак, валютний ринок стабілізувався, а інфляція почала рішуче знижуватися. Ми очікуємо сильніше відновлення, оскільки економіка поступово адаптується до умов війни», — повідомив Грей.

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Водночас він додав, що перспективи залишаються дуже невизначеними, оскільки війна продовжується.
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«Впровадження структурних реформ у рамках програми, включно з реформою державного управлінням, боротьбою з корупцією та управлінням державними інвестиціями, зміцнить інституції та закладе основу для потужного та стійкого зростання. Вони, зокрема, покращать середовище, сприяючи зусиллям з відновлення та реконструкції, які зараз розпочинає влада, і, таким чином, сприятимуть залученню вкрай необхідних інвестицій приватного сектора», — додав голова місії МВФ.
Зазначимо, що за підсумками роботи місії МВФ у Відні Україна досягла угоди на рівні персоналу про отримання другого траншу у розмірі 900 млн доларів. Цю угоду ще має затвердити правління МВФ. Очікується, що відповідне рішення буде ухвалено найближчими тижнями.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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