Уряд України затвердив новий меморандум із МВФ — Finance.ua

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Уряд України затвердив новий меморандум із МВФ

Казна та Політика
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Уряд України затвердив новий меморандум із МВФ
Уряд України затвердив новий меморандум із МВФ
Кабінет Міністрів на засіданні в понеділок, 19 червня, затвердив оновлені Лист про наміри та Меморандум з МВФ про економічну та фінансову політику.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«На засіданні уряду також ухвалюємо ключове рішення для макрофінансової стабільності держави. Затверджуємо оновлені Лист про наміри та Меморандум з МВФ про економічну та фінансову політику», — зазначив він.
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Глава уряду додав, що у документах зафіксовані зобов’язання України, які реалізуються вже та будуть реалізовані в майбутньому. Зокрема, про покращення бізнес-клімату, посилення верховенства права, боротьба з корупцією.
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Нагадаємо, українській уряд сподівається на швидке рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо чергового траншу.
Засідання Виконавчої ради МВФ за результатами першого перегляду програми EFF для України та ухвалення рішення про виділення наступного траншу заплановане на кінець червня.

Довідка Finance.ua:

  • МВФ схвалив 31 березня чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на 15,6 млрд доларів. Програма становить частину пакета міжнародної підтримки України загальною вартістю у 115 млрд доларів;
  • у рамках програми українська влада зобов’язалася реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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