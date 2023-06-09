Стало відомо, коли МВФ ухвалить рішення про наступний транш для України — Finance.ua

Стало відомо, коли МВФ ухвалить рішення про наступний транш для України Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Стало відомо, коли МВФ ухвалить рішення про наступний транш для України

Засідання Виконавчої ради МВФ за результатами першого перегляду програми EFF для України та ухвалення рішення про виділення наступного траншу заплановане на кінець червня.

Про це заявила директорка Департаменту з питань комунікації МВФ Джулія Козак.

«Усі кількісні критерії ефективності на кінець квітня та структурні контрольні показники на кінець травня були виконані. І це відкриває шлях до розгляду Виконавчою радою, який попередньо запланований на кінець червня», — зауважила представниця Фонду.

Вона нагадала, що це відкриває можливість виділити Україні наступний транш за поточною програмою EFF у розмірі близько 900 млн дол.

Козак також підкреслила, що українська економіка продовжує демонструвати надзвичайну стійкість. І принаймні до останньої трагедії, пов’язаної з підривом Каховської ГЕС, динаміка вказувала на поступове відновлення української економіки в 2023 році.

Нагадаємо, наприкінці березня МВФ схвалив програму розширеного фінансування EFF для України в розмірі 15,6 млрд дол., розраховану на 48 місяців.

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Перший перегляд програми EFF для України проходив наприкінці травня у Відні.

30 травня МВФ і українська влада заявили про досягнення угоди на рівні персоналу щодо успішного проведення цього перегляду та ухвалення оновленого пакета заходів економічної та фінансової політики в межах програми EFF.

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Укрінформ За матеріалами:

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