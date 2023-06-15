Шмигаль очікує на черговий транш МВФ найближчим часом — Finance.ua

Шмигаль очікує на черговий транш МВФ найближчим часом Сьогодні 15:44 — Казна та Політика

Шмигаль очікує на черговий транш МВФ найближчим часом

Українській уряд сподівається на швидке рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо чергового траншу.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн зустрічі із директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

Глава уряду подякував команді Фонду за продуктивну роботу над першим переглядом програми розширеного кредитування в розмірі 15,6 млрд доларів, а також за високу оцінку прогресу України.

«Очікуємо, що досягнута угода на рівні персоналу буде схвалена Радою директорів МВФ якнайшвидше. Це дасть можливість Україні отримати наступні 900 млн доларів», — підкреслив Шмигаль.

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Під час розмови сторони також обговорили питання відновлення України.

«Працюємо над залученням додаткових коштів від партнерів і розраховуємо, що конференція в Лондоні принесе результат», — зазначив Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

30 травня МВФ і українська влада заявили про досягнення угоди на рівні персоналу щодо успішного проведення цього перегляду та ухвалення оновленого пакета заходів економічної та фінансової політики в межах програми EFF;

засідання Виконавчої ради МВФ за результатами першого перегляду програми EFF для України та ухвалення рішення про виділення наступного траншу заплановане на кінець червня.



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