Шмигаль очікує на черговий транш МВФ найближчим часом — Finance.ua
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Шмигаль очікує на черговий транш МВФ найближчим часом

Казна та Політика
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Шмигаль очікує на черговий транш МВФ найближчим часом
Шмигаль очікує на черговий транш МВФ найближчим часом
Українській уряд сподівається на швидке рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо чергового траншу.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн зустрічі із директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.
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Глава уряду подякував команді Фонду за продуктивну роботу над першим переглядом програми розширеного кредитування в розмірі 15,6 млрд доларів, а також за високу оцінку прогресу України.
«Очікуємо, що досягнута угода на рівні персоналу буде схвалена Радою директорів МВФ якнайшвидше. Це дасть можливість Україні отримати наступні 900 млн доларів», — підкреслив Шмигаль.
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Під час розмови сторони також обговорили питання відновлення України.
«Працюємо над залученням додаткових коштів від партнерів і розраховуємо, що конференція в Лондоні принесе результат», — зазначив Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

  • 30 травня МВФ і українська влада заявили про досягнення угоди на рівні персоналу щодо успішного проведення цього перегляду та ухвалення оновленого пакета заходів економічної та фінансової політики в межах програми EFF;
  • засідання Виконавчої ради МВФ за результатами першого перегляду програми EFF для України та ухвалення рішення про виділення наступного траншу заплановане на кінець червня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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