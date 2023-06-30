Наступний перегляд програми МВФ для України заплановано на листопад-грудень — Finance.ua
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Наступний перегляд програми МВФ для України заплановано на листопад-грудень

Казна та Політика
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Наступний перегляд програми МВФ для України заплановано на листопад-грудень
Наступний перегляд програми МВФ для України заплановано на листопад-грудень
Міжнародний валютний фонд планує провести другий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України, під час якого прийматиметься рішення щодо виділення наступного траншу, в останній місяць нинішнього року.
Про це сказав у четвер глава місії МВФ в Україні Гевін Грей.
«Я очікую, що це може відбутися наприкінці листопада — на початку грудня», — зауважив представник Фонду.
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У цьому контексті він також зазначив, що впродовж наступних місяців МВФ зосереджуватиметься на виконанні українською владою запланованих структурних реформ, зокрема, у сфері врядування та боротьби з корупцією.
Нагадаємо, МВФ схвалив програму розширеного фінансування EFF для України в розмірі $15,6 мільярда наприкінці березня. Програма розрахована на 48 місяців.
Її перший перегляд був завершений у четвер, 29 липня, за результатами якого Фонд виділив черговий транш Україні на суму $890 мільйонів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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