Які компанії сплатили найбільше «податку на Google»: дані ДПС Сьогодні 13:34 — Казна та Політика

Які компанії сплатили найбільше «податку на Google»: дані ДПС

За дев’ять місяців цього року міжнародні компанії — нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, сплатили 10,6 млрд грн так званого «податку на Google».

Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

«Фіксуємо позитивну динаміку порівняно з відповідним періодом 2024 року: на 13 осіб збільшилася кількість зареєстрованих платників, на 2,5 млрд грн зросла сума податкових зобов’язань», — додала вона.

Найбільші платники цього року:

Apple,

Google,

Valve,

Meta,

Sony,

Etsy,

Netflix,

Wargaming,

Bolt,

OpenAI,

Ebay тощо.

Загалом, з 1 січня 2022 року в Україні зареєстровано 141 платника ПДВ серед осіб — нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам.

Читайте також Гетманцев пропонує підняти податок на прибуток банків до 50% у 2026 році

«Прозорі правила роботи для всіх — і українських компаній, і глобальних гігантів. Це те, що реально змінює податкову культуру, зміцнює довіру кожного платника податків та відповідно сприяє збільшенню надходжень. Справедливі умови конкуренції — це один із основних запитів бізнесу, особливо в умовах війни. І наше завдання, щоб український бізнес не був у гірших умовах, ніж світові компанії», — наголосила Карнаух.

Нагадаємо, обов’язок реєстрації виникає, якщо протягом останніх 12 місяців загальна сума постачання перевищує 1 млн гривень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.