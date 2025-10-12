Інфляція в Україні сповільнюється: як змінилися ціни Сьогодні 13:17 — Казна та Політика

Інфляція в Україні сповільнюється: як змінилися ціни

У вересні інфляція в Україні сповільнилася до 11,9% у річному вимірі, порівняно з 13,2% у серпні. Уперше за три місяці спостерігається невелике зростання споживчих цін (0,3% м/м), тоді як у липні та серпні вони знижувалися (0,2% м/м).

Про це повідомили у Центрі економічної стратегії.

За даними Держстату, базова інфляція зросла у вересні до 1,3% порівняно з 0,5% у серпні та 0,3% у липні.

Проте у річному вимірі вона сповільнилася до 11,0%, порівняно з 11,4% у серпні, 11,7% - за підсумками липня, 12,1% - за підсумками червня та 12,3% - за підсумками травня.

Як змінилися споживчі ціни

За словами аналітиків, протягом минулого місяця найбільше впали ціни на фрукти (-11,8%), овочі (-10,6%), а також яйця (-2,9%) та цукор (-1,5%).

У середньому продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 0,8%.

Водночас частина товарів подорожчала через початок навчального року: освіта +12,4%, одяг +9,1%, взуття +7,3%.

Також зросли ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби (1,2%).

Як зазначалося раніше, у вересні український бізнес відновив позитивні очікування щодо власної економічної діяльності.

Поліпшенню настроїв сприяли стійкий споживчий попит, стабільна ситуація в енергетиці, бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництво доріг, уповільнення темпів інфляції та стійка ситуація на валютному ринку.

📢 Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.