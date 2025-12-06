У Мінфіні розповіли про можливі зміни в оподаткуванні ФОПів з 2027 року
Зміни у підходах до оподаткування ПДВ для фізичних осіб-підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування, мають позбавити необґрунтованих переваг тих, хто використовує її для агресивної оптимізації тощо.
Про це йдеться у роз’ясненні Міністерства фінансів щодо можливих зміни в оподаткуванні ФОП.
Коли планують впровадити зміни
Запропоновані підходи мають забезпечити умови, коли підприємці працюють за рівними для всіх правилами, а ті, хто використовує спрощену систему для агресивної оптимізації, дроблення бізнесу, «сірого імпорту», контрабанди тощо, не отримують необґрунтованих переваг
— йдеться у повідомленні.
Впровадження змін планується не раніше 2027 року, що дає достатньо часу для доопрацювання змін, формування рішення для полегшення адміністрування і звітування, публічного обговорення та підготовки бізнесу, зазначили у міністерстві.
Йдеться не про автоматичне скасування пільг в реєстрації платника ПДВ, а про формування збалансованого підходу, який одночасно посилить боротьбу з тіньовими схемами та захистить сумлінний малий бізнес
— пояснює відомство.
Мінфін запевняє, що «відкритий до процесу напрацювання комплексного рішення щодо змін у підходах до оподаткування ПДВ для фізичних осіб-підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування». І консультується з бізнесом, профільними асоціаціями, експертним середовищем та іншими зацікавленими сторонами.
Завдання такого комплексного рішення — об’єднати бізнес, ФОПів, аналітичні центри та суспільство навколо спільної мети: зламати тіньові схеми, посилити справедливість податкової системи та, як результат, забезпечити стабільні ресурси для оборони та відновлення, не перекладаючи основний тягар на плечі споживача та чесного малого підприємництва
— йдеться у повідомленні.
Для забезпечення стійкого збільшення надходжень до бюджету Уряд у співпраці з Міжнародним валютним фондом визначив детінізацію одним із пріоритетів нової програми EFF на 2026−2029 роки.
Уряд не планує підвищувати базові ставки податків, натомість фокусується на детінізації, покращенні адміністрування та розширенні податкової бази. Заплановані зміни мають забезпечити більш справедливі умови для бізнесу: коли підприємці з подібними оборотами працюють за однаковими правилами та не конкурують із тими, хто використовує податкові лазівки
— зазначає Мінфін.
У роз’ясненні говориться, що спрощена система оподаткування створювалася для підтримки малого підприємництва, але частина недобросовісного бізнесу використовує окремі положення спрощеної системи для ухилення від сплати податків.
