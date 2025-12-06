0 800 307 555
Жовтень став одним із найрезультативніших місяців для українського ІТ-експорту

Жовтень став одним із найрезультативніших місяців для українського ІТ-експорту
За жовтень Україна заробила на IT-експорті $566 млн, що на $9 млн (1,6%) більше, ніж у вересні. Крім того, цьогорічний жовтень приніс на $34 млн більше порівняно з тим самим періодом минулого року.
Про це свідчать дані Національного банку України, повідомили у Львівському ІТ-Кластері.

Скільки заробила Україна на ІТ-експорті від початку року

За даними аналітиків, сукупна експортна виручка ІТ-послуг за січень-жовтень склала $5,4 млрд. Це на $118 млн (2,2%) перевищує показники аналогічного періоду 2024 року.
У галузі відзначають позитивну динаміку вже другий місяць поспіль.
Як зазначає CEO Львівського ІТ-Кластера, Степан Веселовський, жовтень став другим найрезультативнішим місяцем року, поступаючись лише квітню.
«За підсумками 2024 року експорт ІТ-послуг становив $6,45 млрд при загальному обороті сектору $7,48 млрд. Наразі, за нашими прогнозами, 2025 рік має завершитися щонайменше на рівні минулорічного експорту. А якщо нинішня позитивна динаміка зберігатиметься, можемо очікувати на зростання показників — від 1% до 2%», — йдеться у повідомленні.
Раніше Finance.ua писав, що у 2025 році зареєстровано 18 605 нових ФОПів у сфері комп’ютерного програмування — практично стільки ж, як і торік. Загалом ІТ-ФОПи серед підприємців-довгожителів: їхня медіана «життя» складає майже 4 роки.
Паралельно зростає хвиля закриттів: 26 158 ІТ-підприємців припинили діяльність. Загальний «мінус» у галузі за десять місяців становить 7 553 ФОПи, що втричі більше, ніж торік.
За матеріалами:
Finance.ua
