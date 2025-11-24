Через скільки часу айтівці закривають ФОПи (інфографіка) Сьогодні 11:04

Через скільки часу айтівці закривають ФОПи (інфографіка)

У 2025 році зареєстровано 18 605 нових ФОПів у сфері комп’ютерного програмування — практично стільки ж, як і торік. Загалом ІТ-ФОПи серед підприємців-довгожителів: їхня медіана «життя» складає майже 4 роки.

Про це повідомляє Опендатабот.

Паралельно зростає хвиля закриттів: 26 158 ІТ-підприємців припинили діяльність. Загальний «мінус» у галузі за десять місяців становить 7 553 ФОПи, що втричі більше, ніж торік.

Де відкривають ІТ-ФОПи найчастіше

Традиційно найбільше нових реєстрацій у:

Києві — 3737,

Львівській області — 2015,

Дніпропетровській — 1740,

Харківській — 1557,

Київській області — 1338.

При цьому аналітики фіксують: позитивний баланс (коли відкриттів більше, ніж закриттів) зберігся лише у двох регіонах — на Волині (+19) та Тернопільщині (+12).

Хто відкриває і скільки «живе» ФОП в ІТ

Серед нових підприємців у сфері ІТ 57% — чоловіки, 43% — жінки. Жоден регіон не показує переваги жіночих реєстрацій — що нетипово для українського бізнесу, де зазвичай домінують жінки-засновниці.

Читайте також У яких сферах жінки найохочіше відкривають бізнес в Україні

Медіана «життя» ІТ-ФОПа, що закрився у 2025 році, — 4 роки.

Кожен шостий бізнес завершується вже протягом першого року.

Ще третина працює від одного до чотирьох років.

Найдовше працював підприємець, який стартував у 1991 році.

Чи означає це кризу

Закриття ФОПів не обов’язково вказує на проблеми в галузі, зазначають в Опендатаботі. Там запевняють, що це радше показує зміну формату зайнятості. За даними DOU:

у 2025 році 57% айтівців працюють як ФОПи,

торік таких було 70%,

у 2022-му — 87%.

Попри закриття бізнесів, ринок роботи зростає. За даними Djinni, за 10 місяців 2024 року було 72 396 вакансій, а за той самий період 2025-го — уже 80 297, що на 11% більше.

Раніше ми повідомляли , що сукупний дохід кращих ІТ-компаній з Індексу Опендатабота 2025 склав 56,48 млрд грн.

