Через скільки часу айтівці закривають ФОПи (інфографіка)
У 2025 році зареєстровано 18 605 нових ФОПів у сфері комп’ютерного програмування — практично стільки ж, як і торік. Загалом ІТ-ФОПи серед підприємців-довгожителів: їхня медіана «життя» складає майже 4 роки.
Про це повідомляє Опендатабот.
Паралельно зростає хвиля закриттів: 26 158 ІТ-підприємців припинили діяльність. Загальний «мінус» у галузі за десять місяців становить 7 553 ФОПи, що втричі більше, ніж торік.
Де відкривають ІТ-ФОПи найчастіше
Традиційно найбільше нових реєстрацій у:
- Києві — 3737,
- Львівській області — 2015,
- Дніпропетровській — 1740,
- Харківській — 1557,
- Київській області — 1338.
При цьому аналітики фіксують: позитивний баланс (коли відкриттів більше, ніж закриттів) зберігся лише у двох регіонах — на Волині (+19) та Тернопільщині (+12).
Хто відкриває і скільки «живе» ФОП в ІТ
Серед нових підприємців у сфері ІТ 57% — чоловіки, 43% — жінки. Жоден регіон не показує переваги жіночих реєстрацій — що нетипово для українського бізнесу, де зазвичай домінують жінки-засновниці.
Медіана «життя» ІТ-ФОПа, що закрився у 2025 році, — 4 роки.
- Кожен шостий бізнес завершується вже протягом першого року.
- Ще третина працює від одного до чотирьох років.
- Найдовше працював підприємець, який стартував у 1991 році.
Чи означає це кризу
Закриття ФОПів не обов’язково вказує на проблеми в галузі, зазначають в Опендатаботі. Там запевняють, що це радше показує зміну формату зайнятості. За даними DOU:
- у 2025 році 57% айтівців працюють як ФОПи,
- торік таких було 70%,
- у 2022-му — 87%.
Попри закриття бізнесів, ринок роботи зростає. За даними Djinni, за 10 місяців 2024 року було 72 396 вакансій, а за той самий період 2025-го — уже 80 297, що на 11% більше.
Раніше ми повідомляли, що сукупний дохід кращих ІТ-компаній з Індексу Опендатабота 2025 склав 56,48 млрд грн.
