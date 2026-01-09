«Зимову підтримку» через Укрпошту оформив кожен десятий українець Сьогодні 12:18 — Особисті фінанси

«Зимову підтримку» через Укрпошту оформив кожен десятий українець

У 2025 році понад 3,8 млн громадян України, або близько 10% населення країни, оформили виплату за державною програмою «Зимова підтримка» через Укрпошту.

Про це повідомила пресслужба компанії.

З 14 листопада 2025 року через відділення Укрпошти 1 911 429 громадян особисто подали заяви на отримання виплат.

Ще близько двох мільйонів українців отримали кошти за програмою «Зимова підтримка» автоматично — разом із пенсіями та іншими соціальними виплатами.

Станом на початок січня 2026 року програмою «Зимова підтримка» через Укрпошту скористалися 2 841 669 разів. До цієї кількості входять і громадяни, які оформили допомогу через застосунок «Дія», але для використання коштів обрали стаціонарні та мобільні відділення Укрпошти.

Як українці витрачають «Зимову тисячу»

Через пошту отримувачі виплат оплачували комунальні послуги, купували товари українського виробництва, замовляли ліки, оформлювали передплату та здійснювали інші платежі.

Нагадаємо, уряд продовжив термін використання 1 000 гривень у межах програми «Зимова підтримка — 2025». Отримувачі пенсій і соціальних виплат через Укрпошту можуть скористатися коштами до кінця лютого 2026 року.

17 грудня був останній день подачі заявок на отримання 6500 гривень для вразливих категорій. Отримані кошти через Дію можна використати до кінця червня наступного року: на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва (крім підакцизних), книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.

