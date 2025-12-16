Завтра закінчується прийом заявок на отримання 6500 гривень «Зимової підтримки» Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

Завтра закінчується прийом заявок на отримання 6500 гривень «Зимової підтримки»

У середу, 17 грудня, останній день подачі заявок на отримання 6500 гривень для вразливих категорій.

Про це нагадала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Закликаємо встигнути податися через Дію та відділення Пенсійного фонду», — наголосила вона.

За її словами, загалом заявку на виплату оформили понад 410 тисяч людей. Виплати вже отримали понад 272 тисячі громадян. Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття протягом 6 місяців після їх надходження.

Свириденко додала, що понад 17 мільйонів українців подали заявку на оформлення 1000. Зокрема понад 3,3 млн заявок подано на дітей через Дію. Виплати вже отримали 13 млн українців. Подати заявку можна до 24 грудня.

Отримані кошти через Дію можна використати до кінця червня наступного року: на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва (крім підакцизних), книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.

Крім того, уряд розширив строк використання коштів за заявками через Укрпошту до кінця лютого 2026 року. А з минулого тижня зʼявилася можливість використання коштів також у продуктових мережах.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.