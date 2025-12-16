Реєстрація місця проживання в Німеччині: що потрібно знати українцям Сьогодні 19:05 — Особисті фінанси

Реєстрація місця проживання в Німеччині або Anmeldung є не формальністю, а базовим юридичним обов’язком. Вона стосується всіх, хто планує залишатися в країні довше, зокрема громадян України.

Про це пишуть Новини. Live з посиланням на «Handbook Germany: Together».

Коли потрібно зареєструвати місце проживання

Після заселення до житла людина має 14 днів, щоб подати заяву на Anmeldung. Відлік починається не з дати в’їзду до Німеччини, а з моменту фактичного вселення. Це підтверджується договором оренди або письмовим дозволом власника житла.

«Часто вважають, що іноземцям дозволено не реєструватися три місяці. Це працює лише у випадку короткострокового перебування без формальностей. Якщо з’являється оренда або контакт з держорганами, прописка стає необхідною», — пояснює міграційний консультант Ярослав Стецюн.

Формально короткострокове перебування без прописки допускається. Але щойно людина орендує житло або потребує офіційних дій, відсутність Anmeldung стає серйозною проблемою.

Без реєстрації іноземець не зможе виконати частину обов’язкових процедур, передбачених німецьким законодавством.

Що дає реєстрація місця проживання

Anmeldung відкриває доступ до більшості важливих адміністративних і соціальних сервісів. Без реєстрації людина фактично випадає з системи.

Без прописки зазвичай неможливо:

відкрити банківський рахунок;

оформити або підтвердити медичне страхування;

подати документи на дозвіл на проживання;

отримати соціальні виплати або допомогу на дитину.

Який штраф за відсутність Anmeldung

Порушення строків реєстрації може призвести до штрафу до 1 000 євро. На практиці суми часто є меншими, але ризик накладення штрафу залишається.

Значно суворіше карається фіктивна реєстрація. У таких випадках штраф може сягати 50 000 євро.

Сплата штрафу не звільняє від обов’язку зареєструвати місце проживання. Його можуть накласти навіть під час подання документів на реєстрацію.

