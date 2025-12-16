У школах України бракує 44 тис. учителів Сьогодні 17:17 — Особисті фінанси

У школах України бракує 44 тис. учителів

У шкільній системі України передбачено 316 тис. ставок для вчителів, однак фактично працюють лише 272 тис. Це створює дефіцит у 44 тис. вакансій, які нині закриваються за рахунок сумісництва.

Про це розповів голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Дефіцит кадрів

Щороку в Україні готують понад 10 тис. майбутніх учителів, однак більшість із них не йде працювати до школи. Основною причиною є низький рівень оплати праці.

«У шкільній системі є 316 тисяч ставок, але фактично працює 272 тисячі. Тобто 44 тисячі — це приховані вакансії, які покриваються сумісництвом. Це близько 15% дефіциту», — зазначив Бабак.

Молоді фахівці не бачать можливості забезпечити базові потреби, зокрема оренду житла та планування майбутнього, якщо зарплата складає 8−10 тисяч грн.

Бабак зазначив, що за 30 років жоден уряд не підвищував зарплати всім учителям радикально, тому що їх просто дуже багато, і це потребує величезного матеріального ресурсу.

Водночас у бюджеті на наступний рік передбачено підвищення зарплат педагогам. Загалом у поточному році на оплату праці вчителів було спрямовано близько 59 млрд грн, що є найбільшим показником за всю історію України.

Як фінансують освіту

Спочатку на зарплати педагогів було закладено близько 53 млрд грн. Згодом під час розгляду бюджету додатково передбачили ще 4,8 млрд грн на наступний рік.

Кошти спрямовують на підвищення оплати праці працівників загальної середньої освіти, педагогів професійної та фахової передвищої освіти, а також науково педагогічних працівників університетів. Дошкільна освіта фінансується громадами, а частина професійної та фахової передвищої освіти фінансується з обласних бюджетів або бюджетів великих міст.

Після першого читання бюджету депутати розглядали можливість гарантувати вчителям зарплату на рівні 3 мінімальних заробітних плат, як це передбачено Законом Про освіту. Проте реалізація цієї норми в нинішній системі оплати праці потребувала б близько 336 млрд грн, тоді як у бюджеті 2025 року на ці цілі передбачено лише 103 млрд грн.

Плани щодо нової системи оплати праці

Нині посадовий оклад молодого вчителя становить близько 6200 грн, а з урахуванням доплат приблизно 8200 грн. За словами Бабака, це демотивує фахівців. Розглядалася модель, за якої оклад був би значно вищим, а кількість надбавок мінімізованою. У такому разі молодий учитель міг би отримувати близько 20 тис. грн на руки.

Після консультацій від цієї моделі відмовилися. Замість цього з 1 січня передбачене підвищення зарплат на 30%, а з вересня ще на 20% до поточного рівня. Кабінет Міністрів також отримав доручення до 1 вересня подати до Верховної Ради пропозиції щодо нової системи оплати праці педагогів.

