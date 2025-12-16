Деякі українці отримають четверту платіжку за газ Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Деякі українці отримають четверту платіжку за газ

Основна частина українців оплачує три платіжки за газ. Втім, деяким споживачам доведеться оплатити і четверту. Розповідаємо, кому саме та за що доведеться платити.

Більшість українців мусять оплачувати три платіжки за газ:

за спожитий газ — тобто фактично використану кількість кубометрів;

за доставку газу — тобто за транспортування блакитного палива до вашої квартири;

за технічне обслуговування газових мереж — тобто вчасне обстеження та ремонт внутрішньобудинкових систем, завдяки яким ви отримуєте газ.

Четверта платіжка за газ

власники газових плит і котлів. Втім, деякі українці можуть отримати й четверту платіжку за газ. Як розповіли фахівці компанії «Газмережі», четверту оплату за газ муситимуть здійснити

Такі споживачі мають самостійно та своєчасно дбати про технічне обслуговування плит та котлів, щоб виключити несправність та запобігти аваріям.

Замовляти обслуговування газових плит та котлів споживач має добровільно та самостійно — відповідну заявку можна залишити у центрах обслуговування клієнтів компанії «Газмережі». Перевіряти обладнання радять раз на рік.

Вартість пакетного комплексного обслуговування котла та газової плити обійдеться у близько 1500 гривень, а окреме технічне обслуговування плити — 360 гривень.

Раніше ми повідомляли , що у грудні на ринку газу для населення відбулися зміни: стало на одного постачальника менше, а ціни оновилися. Хоч річні тарифи лишаються стабільними, місячні пропозиції на грудень знизилися.

