Деякі українці отримають четверту платіжку за газ

Особисті фінанси
55
Основна частина українців оплачує три платіжки за газ. Втім, деяким споживачам доведеться оплатити і четверту. Розповідаємо, кому саме та за що доведеться платити.
Більшість українців мусять оплачувати три платіжки за газ:
  • за спожитий газ — тобто фактично використану кількість кубометрів;
  • за доставку газу — тобто за транспортування блакитного палива до вашої квартири;
  • за технічне обслуговування газових мереж — тобто вчасне обстеження та ремонт внутрішньобудинкових систем, завдяки яким ви отримуєте газ.

Четверта платіжка за газ

Втім, деякі українці можуть отримати й четверту платіжку за газ. Як розповіли фахівці компанії «Газмережі», четверту оплату за газ муситимуть здійснити власники газових плит і котлів.
Такі споживачі мають самостійно та своєчасно дбати про технічне обслуговування плит та котлів, щоб виключити несправність та запобігти аваріям.
Замовляти обслуговування газових плит та котлів споживач має добровільно та самостійно — відповідну заявку можна залишити у центрах обслуговування клієнтів компанії «Газмережі». Перевіряти обладнання радять раз на рік.
Вартість пакетного комплексного обслуговування котла та газової плити обійдеться у близько 1500 гривень, а окреме технічне обслуговування плити — 360 гривень.
Раніше ми повідомляли, що у грудні на ринку газу для населення відбулися зміни: стало на одного постачальника менше, а ціни оновилися. Хоч річні тарифи лишаються стабільними, місячні пропозиції на грудень знизилися.
На пенсии
Ціни на газГроші
