Як змінилися тарифи на газ у грудні
У грудні на ринку газу для населення відбудуться зміни: стане на одного постачальника менше, а ціни оновляться. Хоч річні тарифи лишаються стабільними, місячні пропозиції на грудень знизилися.
Українці втратять одного постачальника
У грудні на ринку газу для населення стане на одного постачальника менше: ТОВ «Енерджі Трейд Груп» припиняє роботу з побутовими клієнтами. Компанія не продовжила контракт на купівлю-продаж газу з ГК «Нафтогаз Трейдинг».
Споживачі цієї компанії вже можуть вибрати собі нового постачальника. Якщо вони не зроблять цього до 1 грудня, їх автоматично переведуть до постачальника «останньої надії» — ГК «Нафтогаз України», але лише на 60 днів. Після цього без укладеного нового договору подачу газу просто припинять.
Отже, з грудня на ринку працюватимуть 8 постачальників: четверо з них пропонують лише річні тарифи, ще четверо — і річні, і місячні.
Що з цінами у різних постачальників
Ціни на рік лишилися без змін, натомість місячні тарифи стали нижчими:
- вартість газу в межах річних пропозицій коливається від 7,96 до 9,99 грн за кубометр;
- груднева місячна ціна — від 8,46 до 27,99 грн за куб.
Зазначимо, що основними для побутових клієнтів є саме річні тарифи. Переважній більшості українців — 98% або понад 12 млн домогосподарств — газ постачає ГК «Нафтогаз України». Її річний тариф, актуальний щонайменше до квітня 2026 року, становить 7,96 грн за кубометр.
Раніше ми повідомляли, що за даними Опендатабот, майже 15% нових боргів за комуналку у 2025 році українці накопичили саме за газопостачання.
