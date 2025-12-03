0 800 307 555
Як змінилися тарифи на газ у грудні

Енергетика
46
У грудні на ринку газу для населення відбудуться зміни: стане на одного постачальника менше, а ціни оновляться. Хоч річні тарифи лишаються стабільними, місячні пропозиції на грудень знизилися.
Про це повідомляє ГазПравда.

Українці втратять одного постачальника

У грудні на ринку газу для населення стане на одного постачальника менше: ТОВ «Енерджі Трейд Груп» припиняє роботу з побутовими клієнтами. Компанія не продовжила контракт на купівлю-продаж газу з ГК «Нафтогаз Трейдинг».
Споживачі цієї компанії вже можуть вибрати собі нового постачальника. Якщо вони не зроблять цього до 1 грудня, їх автоматично переведуть до постачальника «останньої надії» — ГК «Нафтогаз України», але лише на 60 днів. Після цього без укладеного нового договору подачу газу просто припинять.
Отже, з грудня на ринку працюватимуть 8 постачальників: четверо з них пропонують лише річні тарифи, ще четверо — і річні, і місячні.

Що з цінами у різних постачальників

Ціни на рік лишилися без змін, натомість місячні тарифи стали нижчими:
  • вартість газу в межах річних пропозицій коливається від 7,96 до 9,99 грн за кубометр;
  • груднева місячна ціна — від 8,46 до 27,99 грн за куб.
Зазначимо, що основними для побутових клієнтів є саме річні тарифи. Переважній більшості українців — 98% або понад 12 млн домогосподарств — газ постачає ГК «Нафтогаз України». Її річний тариф, актуальний щонайменше до квітня 2026 року, становить 7,96 грн за кубометр.
Раніше ми повідомляли, що за даними Опендатабот, майже 15% нових боргів за комуналку у 2025 році українці накопичили саме за газопостачання.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Ціни на газГроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
