Як змінилися тарифи на газ у грудні

У грудні на ринку газу для населення відбудуться зміни: стане на одного постачальника менше, а ціни оновляться. Хоч річні тарифи лишаються стабільними, місячні пропозиції на грудень знизилися.

Про це повідомляє ГазПравда.

Українці втратять одного постачальника

У грудні на ринку газу для населення стане на одного постачальника менше: ТОВ «Енерджі Трейд Груп» припиняє роботу з побутовими клієнтами. Компанія не продовжила контракт на купівлю-продаж газу з ГК «Нафтогаз Трейдинг».

Споживачі цієї компанії вже можуть вибрати собі нового постачальника. Якщо вони не зроблять цього до 1 грудня, їх автоматично переведуть до постачальника «останньої надії» — ГК «Нафтогаз України», але лише на 60 днів. Після цього без укладеного нового договору подачу газу просто припинять.

Отже, з грудня на ринку працюватимуть 8 постачальників: четверо з них пропонують лише річні тарифи, ще четверо — і річні, і місячні.

Що з цінами у різних постачальників

Ціни на рік лишилися без змін, натомість місячні тарифи стали нижчими:

вартість газу в межах річних пропозицій коливається від 7,96 до 9,99 грн за кубометр;

груднева місячна ціна — від 8,46 до 27,99 грн за куб.

Зазначимо, що основними для побутових клієнтів є саме річні тарифи. Переважній більшості українців — 98% або понад 12 млн домогосподарств — газ постачає ГК «Нафтогаз України». Її річний тариф, актуальний щонайменше до квітня 2026 року, становить 7,96 грн за кубометр.

Раніше ми повідомляли , що за даними Опендатабот, майже 15% нових боргів за комуналку у 2025 році українці накопичили саме за газопостачання.

