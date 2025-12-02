Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад Сьогодні 10:34 — Енергетика

Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад

Кабінет Міністрів встановив спеціальну ціну на газ для когенераційних установок у прифронтових областях, спростив процедуру встановлення об’єктів розподіленої генерації та відновив конкурс на будівництво генеруючої потужності.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає Урядовий портал.

За її словами, опалювальний сезон в Україні проходить у складних умовах щоденних атак на енергетичну інфраструктуру. Підвищити стійкість громад у таких умовах допомагають об’єкти децентралізованої генерації. Ідеться про когенераційні установки, які можуть одночасно виробляти тепло і електроенергію.

Спеціальна ціна на газ для когенераційних установок

Уряд встановив спеціальну ціну на природний газ для когенераційних установок у прифронтових регіонах.

Знижено вартість газу до 19 000 грн за тисячу кубометрів для виробників електроенергії на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, газотурбінних і газопоршневих установках у прифронтових областях. Ціна діятиме один рік.

«Чому це важливо? Багато електростанцій у прифронтових регіонах працюють на газі та забезпечують збалансування енергосистеми під час пікових навантажень. Стабільна та передбачувана ціна на газ дозволяє їм планувати роботу, укладати нові контракти та забезпечувати електроенергію тоді, коли це критично», — зазначила очільниця уряду.

Спрощення встановлення розподіленої генерації

Кабінет Міністрів спростив процедуру встановлення об’єктів розподіленої генерації і скасував обмеження щодо потужності.

Тепер можна встановлювати газопоршневі та газотурбінні установки і блочно-модульні котельні будь-якої потужності. Раніше обмеження від 1 мВт створювали труднощі для громад, лікарень, шкіл і підприємств, які потребували менших джерел живлення.

Спрощений порядок поширюється на газові та дизельні генератори, когенераційні модулі, газотурбінні і газопоршневі установки та системи зберігання енергії.

Поновлення конкурсу на будівництво генеруючих потужностей

Уряд відновив конкурс на будівництво генеруючої потужності. Внесені зміни мають дозволити завершити конкурс на будівництво нових об’єктів і відновити проведення нових конкурсів.

Спрощення дозволів на буріння свердловин

Уряд спростив отримання дозволів на буріння свердловин, зокрема для об’єктів когенерації. Експериментальний проєкт проведуть щодо водозабезпечення у Донецькій та Дніпропетровській областях на всю територію України.

«Тепер уряд дозволив усім обласним військовим адміністраціям на час воєнного стану будувати свердловини за спрощеною дозвільною процедурою — без відведення земельної ділянки, спеціальної документації та інших обмежень. Ця зміна потрібна для забезпечення людей, суб’єктів господарювання, промислових підприємств та об’єктів теплогенерації стабільним водопостачанням», — пояснила Свириденко.

Вона додала, що такі кроки допоможуть швидше приєднувати когенераційні установки до мережі.

Задачі для органів влади

Міненерго, Держенергонагляд, Мінрозвитку, обласні та Київська міська військові адміністрації мають забезпечити безперешкодне проходження всіх процедур. Працюватимуть гарячі лінії з енергетичних питань для реагування на порушення. За потреби залучатимуть правоохоронні органи.

Уряд також звернувся до НКРЕКП, щоб комісія підготувала рішення для створення сприятливих умов і поінформувала про них Кабінет Міністрів у тижневий термін.

