Хто складає графіки відключень та хто має контролювати справедливість

В Укренерго відповіли на найпоширеніші запитання: хто складає графіки відключень та хто має контролювати справедливість розподілу періодів знеструмлення між різними чергами.

Відповідальні — обленерго та Державна інспекція енергетичного нагляду.

НЕК «Укренерго» як оператор об’єднаної енергосистеми України не відповідає за складання графіків та знеструмлення окремих будинків, вулиць чи населених пунктів.

«Наша роль як оператора ОЕС України полягає у визначенні того обсягу обмежень, який необхідний енергосистемі у кожен конкретний момент часу. Наприклад, під час застосування погодинних відключень саме «Укренерго» визначає, яку кількість черг у кожному регіоні треба знеструмити. А от які саме це будуть черги і як загальний час вимушеного знеструмлення буде розподілений між кожною із них — це вже вирішує оператор системи розподілу (обленерго)" — йдеться у повідомленні.

Укренерго:

Це все — функції обленерго, наголосили в компанії.

Раніше ми писали , що через постійні атаки на енергосистему в Україні знову діють стабілізаційні відключення. Щоб дізнатися, коли саме за вашою адресою буде світло, можна скористатися графіками стабілізаційних відключень на сайті вашого оператора системи розподілу ДТЕК Київські електромережі або в офіційних чат-ботах ОСР.

