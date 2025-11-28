Ціни на нафту готують приємний сюрприз Сьогодні 19:23 — Енергетика

Ціни на нафту прямують до четвертого поспіль місячного падіння — найдовшого періоду зниження котирувань з 2023 року, оскільки ринок очікує збільшення світової пропозиції.

Про це повідомляє Reuters

Також ціни на нафту реагують на новини про можливу мирну угоду між Україною і росією. Спершу «мирний план» президента США Дональда Трампа спричинив різке падіння котирувань, бо ринок оцінював ймовірність скасування санкцій проти російської нафти, однак тепер ціни відновили зростання, «оскільки перемовини затягнулися».

На ранковій сесії 28 листопада, вартість нафти марки Brent, за даними порталу Іnvesting, станом на 11:27 за київським часом, зросла на 19 центів, до 63,06 долара за барель.

Американська нафта марки WTI натомість почала торгову сесію 28 листопада зі зниження. Станом на 5:45 за київським часом котирування впали на 5 центів, до 59,05 доларів за барель. Проте, як уточнюють у Reuters, торги нафтою марки WTI було зупинено через технічні проблеми.

«Brent і WTI мають закрити цей тиждень із приростом понад 1%», — прогнозують журналісти.

Засновниця дослідницької фірми SS WealthStreet Сугандха Сачдева зазначає, що остаточна мирна угода між росією та Україною може зрештою відкрити шлях до пом’якшення санкцій щодо російських нафтовиробників, збільшивши пропозицію сировини на ринку. Однак, зі слів експертки, можна зробити висновок, що швидкого миру не буде.

