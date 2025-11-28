В «Укренерго» розповіли про готовність енергосистеми до найгіршого сценарію Сьогодні 09:46 — Енергетика

В «Укренерго» розповіли про готовність енергосистеми до найгіршого сценарію

Найгіршим сценарієм роботи енергосистеми в умовах обстрілів рф є блекаут, який енергетики вже проходили восени 2022 року, але зараз НЕК «Укренерго» та генерація набагато більше готові до такого розвитку подій.

Про це зазначив голова правління компанії Віталій Зайченко ефірі Єдиного телемарафону, передає «Інтерфакс-Україна».

«Найгірший сценарій ми вже проходили і знаємо, що це таке. Мета агресора — повністю знеструмити енергосистему, довести її до блекауту. Це було в 2022 році, але тоді ми впоралися досить швидко, хоча, звичайно, ніхто не готувався до того, що нас будуть так масовано атакувати. На поточний момент мета рф така ж — залишити Україну без світла, води, але ми більш готові. Як «Укренерго», так і електростанції «, — сказав Зайченко.

Читайте також Чи допомагають сонячні панелі в умовах відключення світла

«Є інженерний захист, є ППО і відпрацьовані спеціальні дії персоналу, щоб превентивно запобігти втраті стійкості енергосистеми і зберегти насамперед її, а потім вже заживити споживачів», — зазначив глава системного оператора.

Він також пояснив зменшення відключень електроенергії останнім часом достатньо високими темпами відновлення та наявністю необхідного резервного обладнання.

«Те, що відключень зараз стало менше, це не диво, а самовіддана робота енергетиків. Дуже великий плюс, що завдяки нашим партнерам накопичено багато обладнання на складах, що дозволяє швидко усувати пошкодження», — розповів Зайченко.

При цьому він назвав найскладнішою ситуацію з енергозабезпеченням в прифронтових і прикордонних з росією областях — Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій.

«Ці області найбільше страждають від ударів росіян, бо по них використовуються не тільки ракети і шахеди, а й інші досить швидкі засоби. Умови, в яких працюють ремонтні бригади в цих областях, найтяжчі», — зауважив керівник «Укренерго».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.