Майбутнє енергетичного сектору: на що покладають великі надії

Майбутнє енергетичного сектору: на що покладають великі надії

Дослідження енергетичного сектору відображає стриманий оптимізм щодо майбутнього зростання та сподівання на штучний інтелект як опору для трансформації, збереження рівноваги в умовах геополітичної турбулентності та курсу на сталий розвиток.

Про це йдеться в дослідженні KPMG.

«Українська енергетика сьогодні не просто тримає систему в умовах війни, а фактично задає для Європи нову планку стійкості. На тлі глобального переходу до гнучких, децентралізованих і кіберзахищених енергосистем Україна демонструє унікальний досвід роботи під постійними фізичними та кіберзагрозами — від швидкого відновлення мереж до переосмислення резервування та маневровості. сказав Андрій Тимошенко, партнер, керівник напряму управлінських консультацій, керівник галузевої практики інфраструктури, транспорту та логістики, KPMG в Україні.

Один із ключових світових трендів — інтеграція штучного інтелекту для точнішого прогнозування навантажень, оптимізації режимів роботи мереж, раннього виявлення аномалій і кіберзагроз, а також прискорення ремонтів і логістики. Україна вже стає полігоном для впровадження таких рішень: в умовах бойових дій кожне покращення прогнозу чи швидкості відновлення має безпосередній вплив на безпеку людей та економіки.

Ключові показники

84% керівників оптимістично налаштовані щодо середньострокового зростання галузі порівняно з 72% у 2024 році.

65% керівників вважають генеративний штучний інтелект одним із головних напрямків інвестицій. Однак кібербезпека, етика та фрагментація даних організації залишаються ключовими перешкодами для його впровадження.

40% керівників проводять перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів, які працюють з ШІ, а 72% загалом зосереджені на утриманні та перепідготовці кращих спеціалістів.

82% керівників вважають, що використання штучного інтелекту може сприяти скороченню викидів в атмосферу та підвищенню енергоефективності.

Оскільки керівники компаній стикаються практично щодня з ускладненнями — коливаннями торговельних умов, перебоями в ланцюжках поставок та регуляторною невизначеністю — ШІ відіграє дедалі більшу роль як підтримка в широкому спектрі питань.

Попри труднощі, серед лідерів енергетичної галузі зростає оптимізм

Незважаючи на інфляцію, регуляторні перешкоди та волатильність ринку, 84% керівників компаній оптимістично налаштовані щодо середньострокового зростання галузі. Минулого року цей показник був нижчим і складав 72%. Такий оптимізм зумовлений високим попитом як на викопне паливо, так і на відновлювані джерела енергії, а також інноваціями такими як системи накопичення енергії, інтелектуальні мережі та уловлювачі вуглецю.

Серед опитаних 78% залишаються позитивно налаштованими щодо перспектив зростання власної компанії. Однак це трохи нижчий показник порівняно з минулим роком, що відображає занепокоєння у зв’язку зі зміною правил, невизначеністю у торгівлі та інфляційним тиском. Це особливо проявляється в хімічному секторі.

Злиття та поглинання (M&A)

У 2025 році лише близько третини керівників (36%) сподіваються на укладання «високоефективних» угод. У 2024 році цей показник складав 58%. При цьому 55% очікують «помірної» активності у сфері M&A, що є зростанням порівняно з 38% минулого року. Такі показники свідчать про перехід до більш обережних стратегій росту.

Використання ШІ посилюється

Ключові стратегії в енергетичному секторі так чи інакше зараз стають пов’язаними зі штучним інтелектом. 65% керівників називають технології на базі генеративного ШІ одним з головних напрямків інвестицій. І це на 12% вищий показник, ніж у 2024 році. 72% опитаних планують виділити 10−20% своїх бюджетів на ШІ протягом наступного року.

Ростуть очікування щодо рентабельності інвестицій в ШІ. 66% керівників очікують на повернення вкладених коштів протягом 1−3 років, і це значно більше порівняно з лише 15% минулого року. Великі сподівання також пов’язані з агентним ШІ. 55% керівників вважає, що він трансформує операції та ефективність робочої сили.

Складнощі

Перешкодами на шляху впровадження ШІ 55% опитаних визначають етичні проблеми, 49% — фрагментовані системи даних в організаціях, 47% — складність нормативного регулювання. А ключові проблеми, на думку керівників — це шахрайство (64%), крадіжка особистих даних (59%) та кібератаки (51%).

Проте лише 18% респондентів пропонують навчання з використання ШІ для всієї своєї організації. Майже три чверті (72%) керівників зосереджені на утриманні та перепідготовці спеціалістів з високим потенціалом. Шлях уперед вочевидь є складним. Для 43% опитаних найбільшою кадровою проблемою залишається подолання розриву в навичках. На другому місці — конкуренція з боку IT-компаній, що пропонують високі зарплати (22%).

Стратегічним важелем для прогресу в ESG стає штучний інтелект, який здатен контролювати енергетичні мережі в режимі реального часу та оптимізувати їх для запобігання відключенням електроенергії.

Більше чотирьох з п’яти (82%) керівників вважають, що ШІ може допомогти скоротити викиди в атмосферу та оптимізувати використання енергії, тоді як 74% бачать його потенціал для покращення аналітики кліматичних ризиків та моделювання майбутніх сценаріїв.

