«Зимова підтримка»: скільки людей отримали компенсацію за світло і як вона надходить Сьогодні 11:03 — Енергетика

«Зимова підтримка»: скільки людей отримали компенсацію за світло і як вона надходить

В межах програми Зимова підтримка компенсацію на оплату електроенергії отримали вже понад 280 тисяч родин.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, передає Урядовий портал.

«Це цільова допомога для мешканців прифронтових регіонів, щоб родини могли легше пройти зимовий період і забезпечити базові потреби», — підкреслила очільниця уряду.

Держава компенсує 100 кВт·год електроенергії на людину щомісяця, але не більше 300 кВт·год на сім’ю.

Програма стартувала 1 жовтня. Нарахування відбуваються щомісяця протягом холодного періоду.

Додаткова виплата надходить автоматично разом із щомісячною субсидією або пільгою на оплату житлово-комунальних послуг.

Зимова підтримка від уряду

Виплата 1 000 грн для всіх громадян

Отримати гроші можна через Дію або Укрпошту. Заявку на допомогу для дітей подають батьки, опікуни або законні представники. Для недієздатних осіб звернення подає їхній опікун.

Один громадянин може отримати тільки одну виплату у розмірі 1 000 грн за цією програмою. На кожну дитину батьки можуть подати окрему заявку.

Виплати не зможуть отримати українці, які перебувають за кордоном.

Отримані 1 000 гривень можна використати на щоденні потреби або важливі покупки. Головне, щоб оплата відбувалася у категоріях, визначених програмою

комунальні послуги;

ліки та медичні препарати;

благодійність;

книги та друкована продукція;

продукти харчування;

товари українського виробництва, придбані у відділеннях Укрпошти;

поштові послуги.

Зняття готівки неможливе.

Виплата 6500 грн для вразливих категорій громадян

1. Батьки чи опікуни для:

дітей під опікою чи піклуванням;

дітей з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);

дітей з-поміж ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

дітей із малозабезпечених сімей віком до 18 років.

2. Люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб.

3. Одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.