JP Morgan прогнозує падіння нафти до $30

Аналітики JP Morgan прогнозують, що ціни на нафту Brent можуть впасти до $30 за барель до 2027 року через надлишок пропозиції на ринку.
Про це пише Oilprice.
З початку року Brent подешевшала на 14% і на початку понеділка торгувалася близько $62,59 за барель. Нині ринок очікує новин із відновлених переговорів щодо миру в Україні.
США та Україна провели в Женеві «високопродуктивні» переговори і домовилися продовжити роботу над уточненим планом миру, котрий Вашингтон запропонував минулого тижня.
Нараз, попри побоювання надлишку, аналітики та інвестиційні банки не очікують, що ціни на нафту опустяться нижче $40 у найближчій перспективі, хоча ринок може тимчасово знизитися через великий обсяг постачань від ОПЕК+ та не ОПЕК-продуцентів із Америки.
Мир в Україні також може вплинути на енергетичні ціни, оскільки частину санкцій проти росії можуть пом’якшити.
За прогнозом Goldman Sachs, ціни на нафту продовжать знижуватися вже наступного року через надлишок пропозиції. Американська WTI Crude у 2026 році в середньому може коштувати $53 за барель. Інвестори отримують сигнал щодо коротких позицій на нафту вже зараз, зазначив Даан Струйвен, співголова відділу глобальних товарів Goldman Sachs.
Згідно з прогнозами інвестиційного банку, ціни на нафту в наступному році продовжать падати, і інвестори повинні зараз робити ставку на зниження.
Аналітики прогнозують, що надлишок у 2026 році становитиме близько 2 млн барелів на день, тоді як 2026 стане останнім роком великої хвилі поставок. Ринок нафти очікує стабілізації у 2027 році.
