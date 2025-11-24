Переговори у Женеві: США та Україна погодили оновлений проєкт мирного плану Сьогодні 10:32

На фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак та державний секретар США Марко Рубіо

У неділю, 23 листопада, представники Сполучених Штатів та України провели в Женеві обговорення американської мирної пропозиції припинення війни. За результатами переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

«Переговори були конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги, що підкреслило спільну відданість досягненню справедливого й тривалого миру», — сказано в повідомленні.

Обидві сторони назвали консультації дуже продуктивними. Переговори засвідчили відчутний прогрес в узгодженні позицій та у визначенні чітких подальших кроків.

Принципи майбутньої угоди

Учасники переговорів підтвердили, що будь-яка майбутня угода має повністю поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками зустрічі сторони підготували оновлений рамковий документ, який містить уточнені пропозиції.

Подальші дії

Україна і Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями. Сторони також підтримуватимуть контакт з європейськими партнерами під час подальшого просування процесу.

Остаточні рішення щодо рамкового документа ухвалюватимуть президенти України та Сполучених Штатів.

Зі свого боку учасник української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров заявив , що поточна редакція документа, хоча й перебуває на завершальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

«Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення до наших зауважень — це дозволяє рухатися вперед у спільному процесі. Очікуємо на подальший прогрес упродовж сьогоднішнього дня», — зазначив Умєров.

Державний секретар США Марко Рубіо зазначив , що зустрічі були для нього найпродуктивнішими за весь час відколи тривають переговори. За його словами, команда Вашингтона вносить деякі зміни до мирного плану.

«Ми опрацьовуємо деякі пропозиції, які нам надали. Тож ми працюємо над цим, вносячи деякі зміни, в надії ще більше зменшити розбіжності та наблизитися до чогось, що буде прийнятним як для України, так і, очевидно, для Сполучених Штатів», — додав Рубіо.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп схвалив «мирний план» між росією та Україною, що містить 28 пунктів, який таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів.

Напередодні Finance.ua з посиланням на The Washington Post писав , що європейські лідери розробили свої пропозиції щодо мирного врегулювання війни в Україні. Вони передбачають відновлення контролю Києвом ключових стратегічних об’єктів без обмежень для Збройних сил України.

План передбачає повернення під контроль України Запорізької АЕС та Каховської дамби, а також забезпечення «вільних проходів» по Дніпру та контролю над Кінбурнською косою. Решта територіальних суперечок мають розглядатися після припинення вогню.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.