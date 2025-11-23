ЄС запропонував три контрпропозиції для мирного плану США щодо України, — WP Сьогодні 11:12

Європейські лідери розробили свої пропозиції щодо мирного врегулювання війни в Україні. Вони передбачають відновлення контролю Києвом ключових стратегічних об’єктів без обмежень для Збройних сил України.

Згідно з копією європейської пропозиції, отриманою виданням, жодних обмежень для українських військових не передбачено. План передбачає повернення під контроль України Запорізької АЕС та Каховської дамби, а також забезпечення «вільних проходів» по Дніпру та контролю над Кінбурнською косою.

Решта територіальних суперечок мають розглядатися після припинення вогню.

Як повідомляє анонімний європейський чиновник, у неділю у Женеві до переговорів щодо мирного плану приєднаються високопосадовці з Франції, Німеччини та Великої Британії. Обговорення спрямоване на вироблення спільного підходу Європи до врегулювання конфлікту та забезпечення стабільності в регіоні.

Мирний план США для України

Нещодавно Сполучені Штати представили план із 28 пунктів, спрямований на припинення війни в Україні. Згідно з цим проєктом, який розробляли спільно представники США та РФ, Київ має відмовитися від окупованих частин Запорізької й Херсонської областей, а також Донеччини та Луганщини. Натомість Україні пропонуються певні безпекові гарантії. Серед інших умов — зменшення чисельності української армії та офіційна відмова від вступу до Північноатлантичного альянсу.

Лідери європейських країн розкритикували цю ініціативу та негайно взялися за створення власного альтернативного плану. Тим часом Дональд Трамп поставив Києву ультиматум: погодитися на умови до 27 листопада, інакше становище України може погіршитися. Проте вже 22 листопада він уточнив, що текст угоди ще не є фінальним і може коригуватися.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до нації зазначив, що держава стоїть перед складним вибором між збереженням власної гідності та ризиком втрати головного партнера. Обговорення американського проєкту за участі України, ЄС та США заплановане на 23 листопада у Женеві. Зеленський наголосив, що на цій зустрічі захищатиме українські інтереси.

Зі свого боку, у Кремлі через прессекретаря Дмитра Пєскова повідомили, що нібито не бачили з боку України готовності долучитися до дискусії щодо цього мирного плану.

